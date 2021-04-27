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Ермак сделал заявление об исторической встрече Зеленского и Путина

27 апреля 2021, 18:56
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По словам Ермака, встреча двух лидеров может стать исторической.

Андрей Ермак
Андрей Ермак высказался о встрече Зеленского и Путина / УНИАН

Глава Офиса президента Андрей Ермак рассказал, что встреча президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина может стать исторической.

По его словам, он получил поручение подготовить встречу лидеров Украины и России, однако по состоянию на сегодня ни даты, ни места встречи нет.

"Я получил поручение от президента (Украины - ред.), поэтому сейчас работаю над этим. Пока неизвестны ни дата, ни место проведения этих переговоров, но я абсолютно уверен, что они будут очень содержательными, потому что есть много о чем говорить", - сказал Ермак.

Глава ОП добавил, что Зеленскому и Путину нужно обсудить очень много вопросов.

"Надо обсудить договоренности, которые были достигнуты в декабре во время нормандского формата, надо проговорить большое количество вопросов. Я считаю, что эти переговоры могут стать знаковыми, действительно историческими", - подчеркнул он.

По его словам, "надо продолжать работать во всех направлениях, во всех форматах, потому что мы не знаем, какой формат принесет наконец ожидаемый мир на нашу землю, когда мы сможем вернуть наши территории, наших людей и действительно прекратить войну".

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Переговоры по Донбассу – о чем ранее сообщал Главред:

встреча Зеленского с Путиным Офис президента Андрей Ермак
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