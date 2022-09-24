Еще 5,5 миллиона украинцев можно будет мобилизовать – Арестович

Арестович / Генштаб ВСУ, УНИАН

В Украине проживает 40 млн человек, поэтому армию можно увеличить на 5,5 миллионов военнослужащих. Об этом 24 сентября во время общения с российским правозащитником Марком Фейгиным сказал советник ОП Алексей Арестович.

Советник Офиса президента отметил, что в Украине есть мобилизационный потенциал.

По его словам, в случае необходимости в ВСУ могут призвать 5,5 млн. человек.

"Если нам не хватит людей для обороны, то и у нас будет мобилизация. Еще раз. У нас резервная мобилизация составляет 5,5 млн человек", — сказал Арестович.

Также, по мнению Арестовича, Запад может помочь Украине вооружить и надеть новых военных.

Частичная мобилизация в России

Глава страны-агрессора РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию в России. Москва собралась сначала призывать на войну против Украины военных запаса и лиц, служивших в российской армии срочную службу.

Министр обороны России Сергей Шойгу сделал заявление, что Москва намерена мобилизовать 300 тысяч резервистов. Их собираются направить в Украину якобы для контроля оккупированных территорий.

Советник главы МВД Вадим Денисенко отметил, что на первом этапе Россия мобилизует максимум 40-50 тысяч человек. Больше система не сможет научить и экипировать.

С помощью мобилизации Путин собрался стабилизировать линию фронта и остановить продвижение ВСУ.

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