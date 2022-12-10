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Еще одна уникальная операция: военный эксперт спрогнозировал, куда в следующий раз ударят ВСУ

10 декабря 2022, 01:35
Как говорит военный эксперт Петр Черник, по состоянию на сегодня ситуация на фронтах меняется регулярно - едва ли не с каждым часом.
ВСУ, Черник
Военный эксперт спрогнозировал, куда в следующий раз ударят ВСУ / скриншот из видео, фото УНИАН

На Бахмутском направлении ситуация с боями между ВСУ и русскими оккупантами остаются крайне напряженными, но у украинской армии есть все предпосылки для организации новой, уже третьей по счету после Харьковской и Херсонской, уникальной наступательной операции. Об этом в эфире Апостроф TV заявил известный военный эксперт Петр Черник.

"На Бахмутском направлении враг будет давить до тех пор, пока будут ресурсы. На эту минуту мы отбиваем все атаки. Но Бахмут превращается во второй Северодонецк, который был разрушен до фундамента. Когда дойдет до той точки, что там действительно будет не за что зацепиться, возможно, будет какое-то тактическое отступление. А, может, и не будет, потому что в направлении Сватово-Кременная для нас складываются очень хорошие оперативные предпосылки. И, если мы сумеем там организовать свою оперативную дугу и выйти на следующее оперативное пространство, тогда уже для московитов будет трудно под тем же Бахмутом", – объясняет он.

Как говорит Черник, на данный момент ситуация на фронтах меняется едва ли не с каждым часом. И точно разгадать, какая будет дальнейшая динамика, практически невозможно. Но сейчас стратегическая инициатива находится в ВСУ.

"Уверен, что после блестящей Харьковской операции, не менее блестящей Херсонской операции, в обязательном порядке сложится какая-то третья. Выигрышные стратегии не повторяются и третья операция тоже будет уникальной. Она будет, но здесь вопрос времени и обстоятельств", – подытожил он.

Угроза нового ракетного удара со стороны РФ

Ранее в Королевском институте оборонных исследований (RUSI) сообщили, что Россия хочет ударить ракетами по Украине и осуществить несколько достаточно крупных атак. На российских аэродромах в последние дни наблюдается воздушная активность.

Лидер праворадикальной организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду рассказал, какова цель ракетных ударов России сейчас. По его словам, оккупанты хотят закошмарить украинцев.

Начальник пресс-сцентра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк отмечала, что Россия может нанести массированный ракетный удар по Украине в любое время и к этому нужно быть готовыми всегда. Перед атакой страна-агрессор может специально нагнетать ситуацию в украинском обществе, чтобы атаковать неожиданно.

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