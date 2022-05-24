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Если Запад даст достаточно оружия, ВСУ к июлю перейдут к контрнаступлению – эксперты

24 мая 2022, 10:23

Армия Украины проводит успешную работу по отражению продвижения врага на Донбассе, считает Александр Мусиенко.

ВСУ
Армия Украины намерена остановить продвижение войск РФ по всему фронту - эксперт / Генштаб ВСУ

Вооруженные силы Украины могут перейти в контрнаступление на захваченные войсками РФ позиции ориентировочно к июлю. Сроки зависят от того, появятся ли к тому времени достаточные объемы оружия для проведения ответного наступления. ВСУ уже успешно работают над тем, чтобы притормозить или сделать невозможным продвижение российских военных подразделений на Донбассе.

Как сообщает РБК-Украина, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко рассказал, что сегодня украинская армия успешно тормозит продвижение российских войск на Донбассе, или делает наступление невозможным. Создаются предпосылки для контрнаступательной операции.

По его словам, далее ВСУ будут работать над тем, чтобы остановить продвижение оккупантов по всем фронтам, особенно на востоке страны, и накапливать нужные объемы вооружений для последующего перехода к контратакующим действиям. Оккупанты, в свою очередь, будут переходить к обороне.

"Следующая стадия - мы попробуем остановить продвижение россиян по всем направлениям, особенно на востоке, и будем накапливать критическую массу вооружений для перехода в контратаку, а россияне будут окапываться и строить защитные рубежи", - объяснил ситуацию Мусиенко.

Также он подчеркнул, что если Запад будет поставлять Украине тяжелые вооружения в необходимом объеме, то ориентировочно к июля появятся условия для запуска операции по масштабному контрнаступлении.

Читайте такжеВоенный эксперт объяснил, почему масштабное контрнаступление украинской армии под вопросомПохожие сроки украинского ответного наступления называют и эксперты группы Conflict Intelligence Team.

Сроки контрнаступления ВСУ будут зависеть от специфики реализации поставок вооружений в рамках программы ленд-лиза. Если все пойдет по плану, то через несколько месяцев Украина накопит критическую массу оружия, необходимую для освобождения своей земли.

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Контрнаступление армии Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович ранее сделал прогноз, согласно которому ВСУ могут пойти в контрнаступление ориентировочно в середине лета, когда тяжелое оружие от Запада приедет в Украину в достаточных объемах. Такие поставки ожидаются не раньше июля.

Военный эксперт Олег Жданов заявил, что российские войска вряд ли смогут наступать в течение следующего месяца, поскольку они нуждаются в пополнении резервов, чего не происходит. Он предполагает, что контрнаступление армии Украины возможно в середине-второй половине июня. Однако все будет зависеть от ситуации с поступлением тяжелых вооружений с Запада.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов рассказал о том, что Украина готова будет перейти к контрнаступательной военной операции против российских войск. Но для этого ВСУ нужны поставки тяжелых вооружений в срочном порядке. Украинская армия собирается освободить южные и восточные регионы страны.

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