Есть погибший и раненые: два беспилотники атаковали Волынь

Волынь атаковали два беспилотники / скриншот, УНИАН

В Волынской области раздались взрывы. ПВО сбила два беспилотника, обломки которые упали на жилые дома.

Глава Волынской ОВ Юрий Погуляйко сообщил, что в результате ЧП есть один погибший и раненые.

"Сегодня 25 июля на Волыни были слышны взрывы. Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома. К сожалению, в результате падения обломков есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице", - сообщил Погуляйко.

Ранее мы писали, что в Мариуполе российские оккупанты находятся в такой панике, что ошиибочно сбили собственный беспилотник. Им показалось, что летит не дрон, а Точка-У.

Также сообщалось, что жительница Волыни Ольга рассказала болезненную историю. Женщина воспитала троих сыновей, один из которых после смерти отца и бабушки оказался в России у тетки. Там окончил школу и поступил в военное училище. Второй сын – вступил в ВСУ и сейчас защищает Украину. Родные братья оказались по разные стороны.

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