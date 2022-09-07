Есть повод для радости: Зеленский поведал о "хороших новостях" из Харьковщины

Зеленский анонсировал хорошие новости на фронте / Офис президента Украины, Генштаб ВСУ

Сегодня у граждан Украины есть повод для радостей, которые связан с активностью наших защитников на Харьковском направлении, но еще не время называть освобожденные украинскими военными населенные пункты, говорится в вечернем обращении президента Владимира Зеленского.

"На этой неделе у нас есть хорошие новости с Харьковской области. Вероятно, все уже видели сообщения об активности украинских защитников. И, думаю, каждый гражданин испытывает гордость за наших воинов. Это заслуженная гордость, правильное чувство", - сказал он.

Сейчас еще не время называть освобожденные украинскими защитниками населенные пункты.

Но, по словам президента, самое время поблагодарить 25-й воздушно-десантной бригаде, 92-й отдельной механизированной бригаде и 80-й десантно-штурмовой бригаде за храбрость и героизм, проявленные во время выполнения боевых задач.

Также Зеленский сказал слова благодарности 406-й отдельной артиллерийской бригаде за чрезвычайно успешные попадания в районах сосредоточения россиян на юге Украины и 60-й отдельной пехотной бригаде, которая последовательно продвигает наши позиции.

"Каждый успех наших военных на том или ином направлении меняет в пользу Украины и общую ситуацию по всему фронту. Чем сложнее оккупантам, чем больше у них потерь, тем лучше будут позиции у наших защитников на Донбассе, тем надежнее будет оборона Запорожья и Николаева, городов Днепропетровской области, тем быстрее сможем освободить Приазовье и весь юг", - добавил президент.

Ситуация на Харьковском направлении

5 сентября в Генштабе ВСУ рассказали, что в результате успешного огневого поражения в районе населенного пункта Купянск Харьковской области оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 100 военнослужащих, уничтожены две боевые машины.

В американском Институте изучения войны ранее заявили, что президент РФ Владимир Путин, возможно, дал команду российским войскам оккупировать Харьков. По мнению специалистов, захватчики в Балаклее и Великой Камышевахе могут строить плацдарм для дальнейшего наступления на город.

6 сентября военный летчик-инструктор, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан рассказал, что в Харьковской области российским оккупантам приходится несладко, и далее для них ситуация ухудшится еще больше. Одного-двух месяцев должно хватить на то, чтобы "разобраться" с этой группировкой.

"Движение из Балаклеи также нейтрализуется. ВСУ разбивают мосты и логистику вокруг этой группировки оккупантов, которая потенциально может оказаться в котле. Переправы в районе Купянска разбиты. Склады там уже разрушены, поэтому группировка в Изюме будет браться в огненный мешок. ВСУ давят на них с южных позиций. За последние пару дней освободили поселок Озерное", - рассказал он.

Читайте также