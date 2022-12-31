'Есть пуски': россияне ударили ракетами по Украине под Новый год

Оккупанты решили попытаться испортить украинцам праздник, подчеркнул Виталий Ким.

РФ ударила ракетами по Украине / armyinform.com.ua, УНИАН

Российские оккупанты осуществили запуски ракет, сообщил глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет", — написал он.

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Как уточняет Telegram-канал Инсайдер, из российских аэродромов взлетели 5 Ту-95 и 5 Ту-22.

"Вероятно, именно они выполнили пуски ракет", — говорится в сообщении.

Ракетный террор РФ

Напомним, российские оккупанты в ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.

При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.

В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.

Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.

Известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.

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