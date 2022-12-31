'Есть пуски': россияне ударили ракетами по Украине под Новый год

Российские оккупанты осуществили запуски ракет, сообщил глава Николаевской военно-гражданской администрации Виталий Ким.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все-таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет", — написал он.
Как уточняет Telegram-канал Инсайдер, из российских аэродромов взлетели 5 Ту-95 и 5 Ту-22.
"Вероятно, именно они выполнили пуски ракет", — говорится в сообщении.
Ракетный террор РФ
Напомним, российские оккупанты в ходе массированной ракетной атаки в четверг, 29 декабря, выпустили по территории Украины 70 ракет.
При этом были уничтожены 58 из 70 крылатых ракет РФ.
В результате удара РФ в Киеве обломками сбитых ракет повреждены два частных дома в Дарницком районе.
Также повреждены промышленное предприятие в Голосеевском районе и детская площадка в Печерском районе.
Известно о как минимум троих пострадавших в Киеве.
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