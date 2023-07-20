Россияне в полуокружении, Бахмут вернется с меньшими в десятки раз потерями - Сырский

По данным генерал-полковника, украинские военные создали все условия для возвращения города.

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Вернуть Бахмут можно с меньшими в десятки раз потерями / Коллаж: Главред, фото: 28-я ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода, t.me/osirskiy

Украинские военные освободят Бахмут и для этого созданы все условия. Об этом заявил руководитель Сухопутных войск ВСУ генарал-полковник Александр Сырский в интервью BBC News Украина.

Он утверждает, что есть все шансы вернуть город с меньшими в десятки раз потерями.

"В настоящее время созданы все условия для того, чтобы нам вернуть этот город, но с меньшими в десятки раз потерями ... Расположение российских войск в настоящее время напоминает такой лук, который сконцентрирован в Бахмуте. И они находятся в таком полуокружении. Ну, этим просто нельзя не воспользоваться", — добавляет Сырский.

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Однако не стоит забывать о том, что благодаря развитой сети дорог россияне могут наступать в трех операционных направлениях. Через Бахмут идет дорога из Дебальцево, Северска, Горловки, Константиновки и Славянска.

"Кроме того, вообще местность вокруг Бахмута – это сосредоточение разного рода господствующих высот, которые позволяют контролировать большую часть местности вокруг, на подступах к Бахмуту. Это повышает его роль как плацдарма для дальнейших наступательных действий", – говорит Сырский.

Он акцентировал внимание на то, что врага важно остановить еще в Часов Яре, так как этот город находится в низине.

Бои за Бахмут

Ранее сообщалось о том, что оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута. На направлении Белая Гора - Андреевка удалось продвинуться и закрепиться на достигнутых рубежах.

Также известно о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге. Украинские силы продвигались к северо-востоку от села Работино (15 км к югу от Орехова).

Недавно стало известно о больших потерях "кадыровцев" в Бахмуте. ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев. Также значительные потери фиксируются в отрядах 83 отдельной десантно-штурмовой бригады РФ.

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