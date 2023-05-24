"Это будет сигнал, что российский террор проиграл": Зеленский о первых F-16 в Украине

По словам президента, первый же украинский F-16 станет одним из самых сильных сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять.

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F-16, Джо Байден, Владимир Зеленский / Коллаж: Главред, фото: US Air Force, president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что первый истребитель F-16 в Украине станет одним из самых сильных сигналов от мира, что российский террор проиграл.

"Мы делаем все, чтобы сократить время до результата, до появления в украинском небе новых и мощных самолетов с украинскими пилотами. Понятно, что этот глобальный шаг позволит расширить наши оборонные возможности. Потому что только с мощными самолетами система противовоздушной обороны становится полноценной", - говорится в заявлении президента 24 мая.

По словам президента, первый же украинский F-16 станет одним из самых сильных сигналов от мира, что Россия из-за ее же агрессии будет только терять - будет слабее, будет становиться еще более изолированной.

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"Это будет сигнал, что российский террор проиграл, а наш мир, который основан на уважении к независимым нациям и к праву народов самим выбирать свой путь, выстоял", - добавил президент.

Зеленский сказал, что Украина подготовит всю необходимую базу, чтобы такой авиационный переход состоялся максимально быстро и эффективно. Украинские воины уже доказали, что могут овладеть современным оружием так результативно, как от нас даже не ожидали.

Владимир Зеленский / скриншот

Истребители F-16 для Украины

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16.

Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

Президент Владимир Зеленский поблагодарил Байдена за поддержку обучения украинских пилотов и назвал решение "историческим". Руководитель Офиса президента Андрей Ермак, в свою очередь, подтвердил создание авиационной коалиции.

Советник министра обороны Юрий Сак считает, что первые истребители F-16 Украина может получить уже осенью. Ориентировочные сроки поставки самолетов – конец сентября – начало октября.

Смотрите видео о том, что США передает Украине в новом пакете помощи:

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