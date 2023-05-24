УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Речь не о большом сроке": у Зеленского назвали сроки передачи F-16 Украине

Ангелина Подвысоцкая
24 мая 2023, 22:11 обновлено 24 мая, 22:16
42
Украинские пилоты могут начать тренироваться уже в ближайшее время - в ближайшие дни или недели.
Андрей Ермак, F-16
Ермак назвал сроки получения истребителей / Коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Украина может получить западные истребители F-16. Этот вопрос может решиться не через несколько лет, а через несколько месяцев. Об этом во время телемарафона заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Он отметил, что Киев будет делать со своей стороны все возможное, чтобы ускорить этот процесс.

"Что касается сроков, я уверен, что все, что касается украинской стороны, мы сделаем быстро. Я очень надеюсь, что речь идет не об очень большом сроке, а о месяцах. Но будем делать все, чтобы это произошло как можно раньше", — отметил Ермак.

видео дня

Что касается тренировок украинских пилотов, то они могут начаться уже в скором времени. Речь идет не только о неделях, но даже и о днях.

Что такое F-16

General Dynamics F-16 Fighting Falcon (в переводе "боевой сокол", назван так в честь талисмана Военно-воздушной академии США в Колорадо Спрингс) — американский многофункциональный лёгкий истребитель четвёртого поколения, пишет Википедия.

Разработан в 1974 году компанией General Dynamics. Передан в эксплуатацию в 1978 году.

F-16, благодаря своей универсальности и относительно невысокой стоимости, является самым массовым истребителем четвёртого поколения и пользуется успехом на международном рынке вооружений.

Истребитель состоит на вооружении 25 стран, по состоянию на 2019 год являлся самым распространённым боевым самолётом в мире.

Модернизированный F-16 продолжает производиться на экспорт.

F-16 для Украины

В течение нескольких месяцев США публично утверждали, что истребители не стоят на первом месте в списке приоритетов военной помощи Украине.

Высокопоставленные чиновники из США говорили, что Белый дом выступает против поставок F-16 Украине, поскольку истребитель стоит слишком дорого. Как следствие на передачу этих истребителей может уйти очень большая доля бюджета для поддержки Украины.

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден 19 мая сказал, что Вашингтон поддерживает решение стран-союзников запустить обучение пилотов Воздушных сил ВСУ управлять западными истребителями, в том числе и F-16.

Журналисты NBC выяснили, что США и союзники собираются предоставить Украине боевые самолеты F-16. Согласно их информации, истребители могут отправить Киеву не напрямую, а через посредников.

22 мая официальный представитель Государственного департамента США Мэтью Миллер заявил, что в США готовятся передать Украине западные истребители F-16, которые необходимы для освобождения оккупированных территорий и победы в войне со страной-агрессором РФ. Эта передача истребителей может состояться уже в ближайшие месяцы.

Советник Министерства обороны Украины Юрий Сак считает, что истребители F-16 могут появиться в Украине осенью.

Другие новости:

война в Украине вторжение России F-16 Андрей Ермак
Реклама

Главное за день

"Речь не о большом сроке": у Зеленского назвали сроки передачи F-16 Украине

"Речь не о большом сроке": у Зеленского назвали сроки передачи F-16 Украине

22:11 Украина
Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - Ягун

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - Ягун

19:50 Украина
Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном граде

Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном граде

19:17 Синоптик
Все главные новости

Последние новости

22:11

"Речь не о большом сроке": у Зеленского назвали сроки передачи F-16 Украине

22:00

Почему 26 мая нельзя оставлять волосы на расческе и плакать: приметы и запретыВидео

21:56

Умерла Тина Тернер: певицу убила опасная болезньВидео

21:35

Путин и Лукашенко еле сдержались: президент Казахстана удивил заявление о Беларуси и РФВидео

21:10

"Она сказала "Да": Маша Полякова показала фото с кольцом на безымянном пальце

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:03

"Приплыли": украинский дизайнер внезапно оказался под капельницей

20:41

Как назвать бутерброд на украинском: Авраменко назвал вкусное-превкусное словоВидео

19:50

Российские добровольцы могли дойти до Белгорода, но у них были другие цели - ЯгунВидео

19:45

"У нас два 300-х": в РДК рассказали подробности рейда в Белгородскую областьВидео

Реклама
19:20

Сумасшедший экипаж пуляет ракеты в мирные города, ведя самолёт к катастрофемнение

19:17

Украина в плену дикого шторма: синоптики предупредили о шквалах и сильном градеВидео

18:58

Удача будет всегда: что нужно сделать утром 25 мая в ванной, чтобы год был денежным - приметыВидео

18:55

У добровольцев в РФ есть лишь 3-4 дня, чтобы добиться успеха – генерал СБУВидео

18:34

"Постоянно обстреливают": враг усиливает давление на флангах возле Бахмута - МалярВидео

18:23

"Люблю эту няшную ерунду": Малахова жестко подколола Камалию за выход в КаннахВидео

18:23

Путин, Шойгу и не только: в ГУР назвали список людей, которых Украина хочет ликвидироватьВидео

18:17

"Получил травму головы": в РФ разгоняют фейк о "ранении" ЗалужногоВидео

18:16

5 способов использовать лавровый лист, о которых вы не догадывались

17:55

Эрдоган откровенно объяснил, почему не вводит санкции против России и ПутинаВидео

17:43

Любовный гороскоп на июнь: Тельцам – новая встреча, Близнецам - разочарованиеВидео

Реклама
17:18

Сложная оптическая иллюзия: нужно найти на картинке животных и птицу за 15 секунд

17:15

Шойгу опозорился заявлением о событиях в Белгородской областиВидео

17:15

Кошелек будет не закрываться: 4 знака зодиака летом будут купаться в деньгахВидео

17:09

Пугачева скорбит о муже Дианы Гурцкой, но в Москву больше ни ногой - росСМИВидео

16:49

Россияне очень удивились: вот как выглядит брат Киркорова, которого он скрываетВидео

16:41

Какой напиток подходит к клубнике: как ощутить удивительную сладость от ягодыВидео

16:21

У Зеленского четко высмеяли Путина, который разглядывал карту без УкраиныВидео

16:16

Как отделить селедку от костей одним движением: безумный фокусВидео

16:03

Польша хочет поддержать войска, которые пойдут против Лукашенко - генерал СкшипчакВидео

15:52

У 75-летней женщины обнаружили редчайшую генетическую мутацию: чем она особенна

15:48

"Без двадцяти чотири" – неправильно": языковед объяснил, как указать время без русизмовВидео

15:39

"Ходим побираемся, позорище": россияне в истерике из-за запрета Камеруна играть матч с РФВидео

15:05

Погиб под Бахмутом: оккупанты убили известного украинского боксера

15:00

"Филипп-скромняжка": Киркоров публично высказался про своего партнераВидео

14:57

Прорыв добровольцев России в направлении Москвы: генерал СБУ оценил сценарийВидео

14:54

Именно она напоминает вкус детства: та самая творожная запеканка из СССР - рецептВидео

14:28

Арестович похвастался снимком без рубашки в ответ на критику его пляжных фото

13:59

ПЦУ перешла на новый календарь: когда будем отмечать церковные праздникиВидео

13:58

Что нельзя готовить в фольге: продукты, о которых вы не догадывались

13:43

Армия Украины перейдет на новые истребители: Зеленский провел СтавкуВидео

Реклама
13:42

Лишь самые сообразительные разгадают загадку: нужно за 5 секунд найти человека среди статуй

13:41

Что такое синька и почему без нее не обходилась ни одна хозяйка в СССР

13:24

Приехал на работу и раздавил танком авто: Шварценеггер стал сотрудником Netflix

13:17

Самый сексуальный мужчина в мире женится - СМИ

13:07

Как от пластика отмыть наклейки: 3 лайфхака от грязи на ваших флаконах

12:59

Война может закончиться быстро, на это повлияет 2 фактора – ЯрошВидео

12:56

ВСУ прорвутся в Крыму и на Донбассе: Пригожин в истерике ждет провала войск РФВидео

12:38

В Пентагоне рассказали, когда бойцы ВСУ начнут осваивать танки Abrams

12:35

В РФ заявили, что корабль "Иван Хурс" атаковали дроны: что это значитВидео

12:24

Атака на дефективный разведывательный корабль Иван Хурс: России будет больномнение

Новости Украины
Новости КиеваКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в Украине
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Праздники
С днем рождения подругеКалендарь 2023Православный календарь 2023
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Синоптик
Магнитная буряПогода на выходныеПрогноз погодыПогода весна
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять