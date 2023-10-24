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Это историческое достижение: главное из выступления Зеленского на "Крымской платформе"

Юрий Берендий
24 октября 2023, 12:17
Владимир Зеленский сообщил о 4 ключевых достижениях ВСУ для освобождения Крыма.
Зеленский
Зеленский на саммите "Крымской платформы" / Коллаж Главред, фото: скриншот с видео, flickr.com

Второй парламентский саммит " Крымской платформы"стартовал в Праге 24 октября. В этом мероприятии примет участие примерно 70 парламентских делегаций со всего мира.

Как заявил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения к участникам саммита РФ надо лишить логистики для обхода санкций. Он также сообщил, об успехах ВСУ по освобождению временно оккупированного Крыма.

Историческое достижение ВСУ в Крыму

Несмотря на то, что украинским войскам еще не удалось вернуть Крым, оккупированный россиянами, под контроль Украины, ВСУ уже достигли определенных результатов в процессе освобождения полуострова.

видео дня

"Могло возникнуть впечатление, что Крым якобы "усмирен". И сейчас эти иллюзии тают. Я просто напоминаю наши результаты", - сказал Зеленский.

По его словам, одним из основных достижений является то, что российский военный флот потерял способность к операциям в западной части Черного моря и постепенно отходит из Крыма.

"И это историческое достижение. Недавно российский руководитель был вынужден заявить о создании новой базы Черноморского флота. Вернее для его остатков на оккупированной территории Грузии. То есть в юго-восточной части моря, максимально далеко от украинских ракет и морских дронов. Но мы их везде достанем", - отметил президент.

Еще одним достижением ВСУ является отсутствие для российских террористов безопасной базы и надежного логистического маршрута в Крыму и на оккупированных территориях вдоль Черноморского и Азовского побережья.

"По состоянию на сейчас мы еще не достигли полного огневого контроля над Крымом и прилегающими водами. Но это будет. Это вопрос времени", - добавил глава государства.

Третье достижение заключается в том, что проукраинские взгляды в Крыму становятся более выразительными, даже при поддержке России, которая все еще имеет контроль над этой территорией.

"Так же как и в других оккупированных районах страны люди в Крыму осознают, что Россия оттуда уйдет и ждут Украину. Мы четко видим, что в Крыму у нас есть много союзников", - подчеркнул Зеленский.

Четвертое достижение. по мнению Зеленского, это то, что Украина успешно восстановила роль Черного моря как безопасной транспортной артерии, от которой зависит глобальная продовольственная стабильность.

"Без нашего аграрного экспорта зерновой кризис на рынке продовольствия и социальный хаос становятся угрозой для десятков различных наций на пространстве от западного побережья Африки до Бангладеш, до Индонезии. Это краеугольный камень, когда исчезает украинский сектор продовольствия. Разрушается весь глобальный продовольственный рынок", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский о санкциях

"Сейчас наша задача сохранять и усиливать давление на оккупанта. И мой призыв к вам прост - не останавливайтесь на полпути. Очищать Черное море от флота террористов непросто. Но все же значительно проще очищать информационную среду от пропаганды из России, которая до сих пор пытается исказить наше взаимодействие и подорвать демократический порядок", - подчеркнул президент.

Зеленский призвал прекращать влияние российской пропаганды. По его словам, это будет способствовать Украине и сохранит идентичность людей и общества в других странах.

"Так же как мы уничтожаем логистику оккупанта на территории нашей страны, надо лишить безопасности и логистики обхода санкций против России через любых посредников. То ли государства, то ли компаний, то ли физические лица. Санкции должны работать. Я призываю вас к парламентскому контролю за соответствующими санкционными режимами", - добавил президент.

О войне на Ближнем Востоке

"Я призываю Вас поддерживать соответствующие усилия всех лидеров ради сохранения жизней гражданских, где бы они ни жили и стабилизации всего региона. Без стабильности там будет значительно сложнее достичь возвращения мира в Европу. И чтобы закрыть путь к руинам на Ближнем Востоке, надо все же открыть путь к освобождению заложников", - сказал Владимир Зеленский.

Зеленский также отметил, что поражение России означает безопасность для каждой нации, которая ценит свою свободу и надеется на то, что мир должен быть свободным от агрессоров.

"Мы должны заботиться все вместе, чтобы в мире не взрывались еще и новые кризисы. В частности, продовольственная, энергетическая или миграционная. И чтобы имеющиеся противостояния не ширились теми или иными регионами. С этой точки зрения большие риски несет вспышка жестокости на Ближнем Востоке. Все видят, какие силы могут быть охвачены этой вспышкой. И все видят, что этого стоит избегать. Можно избежать", - подчеркнул президент.

Саммит "Крымская платформа" - все детали:

Летом 2021 года по инициативе президента Украины Владимира Зеленского была создана международная Крымская платформа. Основной целью этой инициативы является объединение и координация национальных и международных усилий по восстановлению суверенитета и деоккупации Крымского полуострова.

В этом году саммит Крымской платформы на уровне спикеров парламентов состоится во второй раз. Его парламентский аспект направлен на консолидацию международных усилий для поддержки Украины в реконструкции суверенитета и территориальной целостности, а также на привлечение внимания к проблеме незаконной оккупации Крыма и путей его деоккупации.

Чрезвычайно важным элементом является поддержка европейской и евроатлантической интеграции и привлечение стран к поддержке "формулы мира", которую предлагает президент Украины.

Особенность этого саммита

Нынешний саммит имеет важное достижение: участие в нем примут делегации парламентов стран Африки и Латинской Америки. Кроме того, США также присоединятся к парламентскому саммиту, несмотря на то, что Палата представителей Конгресса США еще не избрала спикера.

Главными темами второго парламентского саммита Крымской платформы станут война в Украине, ситуация в Крыму и глобальная архитектура безопасности.

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Владимир Зеленский Крымская платформа
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