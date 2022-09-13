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Это наша земля: ВСУ деоккупировали еще три населённых пункта на Харьковщине

13 сентября 2022, 18:33

Защитники уже подняли государственный флаг Украины в освобожденных населенных пунктах.

ВСУ, войска РФ
ВСУ выгнали россиян еще из трех населенных пунктов на Харьковщине / Скриншот Telegram-канал Залужного, УНИАН

Во вторник, 13 сентября, украинским военным удалось деоккупировать еще три населенных пункта в Харьковской области - Липцы, Глубокое и Стрелечье. Они находятся неподалеку от границы с Россией, сообщает 247 отдельный батальон 127 отдельной бригады в Telegram.

"Это наша земля. Она есть, была и будет Украиной. Никакого "русского мира" здесь не будет. Мы выгоним оккупантов из каждого украинского города и села", - написали военные.

Защитники уже подняли государственный флаг Украины в освобожденных населенных пунктах.

Отметим, по словам замминистра обороны Анны Маляр в Telegram, украинские военные освободили вдвое больше территорий в Харьковской области, чем было официально объявлено Министерством обороны.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, количество населенных пунктов, которые уже удалось освободить украинским защитникам в Харьковской области, достигло 300.

В целом Вооруженные силы Украины по состоянию на это время уже деоккупировали на Харьковщине 3 800 квадратных километров территории. Об этом заявила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр в эфире телемарафона.

В Харьковской области бойцы Вооруженных сил Украины на отдельных участках фронта вышли к государственной границе с Россией. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что украинские военные пошли в мощное контрнаступление на Харьковщине и что таких успехов от действий ВСУ даже не ожидали. Резников сказал, что все эти успехи являются знаком того, что Россию можно победить. Однако пока рано праздновать победу, так как российские войска могут попытаться пойти в контратаку, подчеркнул он.

Эксперты американского Института изучения войны заявили, что ВСУ переломили ход войны в свою пользу, при этом Украина будет всё чаще диктовать место и характер основных боевых действий, а РФ будет всё чаще неадекватно реагировать на растущее физическое и психологическое давление. Однако война, скорее всего, затянется до 2023 года, уверены в ISW.

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война в Украине ВСУ Харьковская область
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