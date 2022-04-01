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"Это никакая не уступка": военный эксперт объяснил сговорчивость России на переговорах в Турции

1 апреля 2022, 18:26

Изначально решение Путина вторгнуться в Украину было авантюрой, заявил эксперт.

Переговоры Украины и России в Турции
Переговоры Украины и России в Турции / Reuters

Россия и Украина провели переговоры в Турции, в процессе которых стало известно о выводе части войск из Киевской и Черниговской областей.

На такой шаг страну-оккупанта подтолкнули тактическое поражение и нужда в перегруппировке войск, отметил в комментарии Главреду азербайджанский военный эксперт, офицер с 30-летним опытом службы и участием в реальных военных конфликтах Агиль Рустамзаде.

"В результате тактического поражения на северном направлении, российское командование приняло решение перегруппировать свои силы для усиления своих войск на юго-восточной операционной зоне. Но это исключительно благодаря тактическому военному поражению, которое преподнесли как своего рода уступку Украине. Но на самом деле это никакая не уступка. Северная операционная зона не имела никаких перспектив уже около 10 дней и украинская армия начинала процесс уничтожения этой группировки войск", - пояснил эксперт.

Также Рустамзаде отметил, что изначально решение Путина вторгнутся в Украину было авантюрой.

Читайте также"РФ начинала с ультиматумов": Ермак рассказал о сложных переговорах с Москвой"Для того, чтобы перепланировать операцию, нужно время. А российская военная машина не отличается мобильностью - она тяжелая на подъем и ей нужно много времени для принятия решений такого уровня. "Специальная военная операция" изначально была мертвородженной - это была военная авантюра, которая была запланирована с учетом того, что украинская армия не будет сопротивляться. Но результаты боев показали, что их стратегическое планирование оказалось неправильным и сейчас они проводят переформатирование в какую-либо другую форму", - отметил военный эксперт.

В какую именно - мы узнаем уже в течение 7-10 дней, считает Рустамзаде.

Читайте также"Получим гарантии лучше чем в НАТО": Арестович резко ответил о "зраде" в переговорах с РФ"Тем не менее, явные признаки отвода войск присутствуют - это подтверждает и Генштаб Украины. Но группировки войск не могут встать и убежать - ей необходимо время на организованный выход", - подытожил эксперт.

Переговоры Украины и России в Турции

29 марта состояли переговоры России и Украины в Стамбуле. Там обсуждались конкретные предложения и мире в Украине и гарантии безопасности.

Член украинской делегации Андрей Чалый назвал условие для нейтралитета Украины. В частности, Украина готова к нейтралитету, если мирный договор будет согласован.

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