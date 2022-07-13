"Это позор, это преступление!": Гиркин жалуется, что Россия бросила "ЛДНР"

Террорист рассказал, что марионетки Кремля в "ЛДНР" ничего сами не решают.
Бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) недоволен тем, что Россия отказывается эвакуировать жителей временно оккупированного Донбасса.
По его словам, марионетки Кремля Пушилин и Пасечник ничего не решают в псевдореспубликах.
"Это (эвакуацию - ред.) должна организовывать Российская Федерация. "Власти ЛДНР", Пасечник и Пушилин - это всего лишь исполнители. Изначально и по сей день. Никаких самостоятельных решений они не принимают. Это моральный долг РФ самостоятельно обеспечить эвакуацию. То, что это не делается - это позор, это преступление!", - заявил террорист.
Напомним, ранее Гиркин закатил истерику из-за успешных поражений целей российских оккупантов украинскими защитниками на Донбассе.
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