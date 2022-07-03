"Это позор!": Гиркин закатил истерику из-за освобождения бойцов ВСУ из российского плена

Гиркин закатил истерику из-за освобождения бойцов ВСУ из российского плена / скриншот

Обмен пленными между Украиной и Россией вывел из себя бывшего главаря террористов "ДНР" Игоря Гиркина (Стрелкова).

Военный преступник считает, что теперь украинцы будут защищать свою страну и убивать оккупантов до последнего, так как не боятся попасть в плен.

"Это позор! Позор! Если власть (РФ - ред.) говорит, что не будем брать в плен, то надо это выполнять! Когда власть, в лице третьей фигуры в России, говорит, что не выпустим, а потом совершаю обмен - это позор!", - негодует Гиркин.

По его словам, обмен пленными - это "показатель расхлябанности России".

Напомним, Украина и Россия провели масштабный обмен пленными, в ходе которого из российского плена освобождены 144 украинских защитника.

"Проведен очередной обмен пленными, благодаря которому домой вернулись 144 украинских защитника. Это самый большой обмен с самого начала полномасштабного российского вторжения. Из 144 освобожденных - 95 защитников "Азовстали". Среди них - 43 военнослужащих полка "Азов", - сообщили в украинской разведке.

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