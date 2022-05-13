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"Это римейк Курской дуги": Гиркина уже трясет от позора армии РФ на Донбассе

13 мая 2022, 15:24

Гиркин-Стрелков вновь жалуется на провальные действия оккупантов.

Гиркина уже трясет от позора армии РФ на Донбассе / скриншот, УНИАН

Бывший главарь террористов так называемой "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) заявил, что ВСУ подготовлены намного лучше российских оккупантов.

Второй причиной провала на Донбассе Гиркин считает бездарность российского командования.

"Три недели брали Попасную, Марьянку вроде опять потеряли, в саму Авдеевку войти не смогли, с очень большими боями взяли Рубежное, в Северодонецк так и не зашли, попытка переправится через реку закончилась не очень хорошо. Потери понесли большие", - негодует Гиркин.

Также он подчеркнул, ВСУ во всех аспектах выглядят лучше "ДНРовцев" и армии РФ.

"Украина преобладает тактическим превосходством в воздухе в виде огромного количества беспилотников, у неё прекрасно работает артиллерия, которая лучше обучена, чем российская", - заявил террорист.

Читайте такжеВ Белгородской области началась эвакуация: Гиркин начал паниковать из-за "вторжения" УкраиныРоссийскую армию он сравнил с армией Гитлера. Он напомнил, как за 7 дней немцы окружили весь западный фронт СССР.

"А мы… Это римейк Курской дуги. Противник прекрасно понимает, где на него будут наступать, сосредотачивает там резервы, а наши генералы с великим старанием - в паз", - разводит руками Гиркин.

Напомним, ранее Гиркин обратился к российскому диктатору Владимиру Путину из-за провала армии РФ на войне с Украиной. Он требует от хозяина Кремля показать голову того, из-за кого Россия потерпела крах.

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война в Украине Игорь Гиркин новости Донбасса
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