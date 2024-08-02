'Это серьезные токсические вещества': эколог шокировал последствиями ракетных ударов

Ракетные удары России имеют в 10 раз более серьезный загрязняющий эффект против ударов дронами, отметил Владимир Борейко.

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Эколог раскрыл угрозы от ракетных ударов и литий-ионных аккумуляторов для окружающей среды / Коллаж: Главред, фото: 103-я отдельная бригада территориальной обороны Вооруженных Сил Украины, rada.gov.ua

Литий-ионные аккумуляторы дронов содержат серьезные ядовитые вещества, которые могут нанести значительный вред подземным водам. Загрязняющий эффект от ракетных ударов РФ в десять раз серьезнее. Об этом во время чата на Главреде рассказал эколог, директор Киевского эколого-культурного центра, заслуженный природоохранник Украины Владимир Борейко.

"Это серьезные ядовитые вещества (литий-ионные аккумуляторы, которыми засевается территория страны - Главред), которые будут портить и отравлять наши подземные воды. И не только это. Ведь еще масса веществ, которые образуются при взрывах и оседают потом, да и с дождями они все равно попадают в землю. А химические вещества, а топливо..." - отметил эколог.

По его словам, ракетное топливо и другие вредные вещества, которые выделяются при взрывах, являются чрезвычайно токсичными. Они представляют большую угрозу для экологии.

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"Ракетные удары имеют в 10 раз более серьезный эффект", - подчеркнул Борейко.

Кто такой Владимир Борейко Владимир Борейко - украинский эколог, биолог, природоохранник, писатель, зоозащитник. Директор общественной организации "Киевский эколого-культурный центр", главный редактор гуманитарно-экологического журнала, основанного в 1999 году. Заслуженный природоохранник Украины (с 2010 года). В 2024 году Владимир Борейко был награжден грамотой-благодарностью и ценным подарком от Киевского областного совета за весомый вклад в развитие заповедного дела и охраны окружающей среды. Борейко является автором 18 действующих природоохранных законов Украины. Среди самых известных кампаний эколога и возглавляемой им организации - перепись старых деревьев Украины. Ежегодно Борейко проводит операцию "Первоцвет", направленную на защиту редких и исчезающих растений, занесенных в Красную книгу Украины. Один из активистов всеукраинской кампании против капканов. Среди других зоозащитных кампаний, которые проводит Владимир Борейко, - борьба с дельфинариями. Активист защиты самого уничтожаемого вида животных в Украине - волков. Кроме того, Борейко является инициатором запрета в Украине весенней охоты, охоты в биосферных заповедниках и национальных парках, коммерческой охоты на зубров, отлова дельфинов, использования капканов и фосфида цинка. Под руководством Борейко в 20 областях Украины создано 588 объектов природно-заповедного фонда, а за свою инспекторскую деятельность задержал более 2 тысяч браконьеров, пишет Википедия.

Война в Украине - влияние на экологию

Напомним, Украина и другие европейские страны страдали от аномальной жары. Температура превышала норму на 0,5-2 градуса, что свидетельствует о глобальном потеплении, усиленном войной и небрежной политикой, заявил эколог Владимир Борейко.

Также эколог Владимир Борейко утверждает, что аномальная жара в Украине, установившая десятки температурных рекордов, является следствием военных действий и ракетных ударов. Он отметил, что война уничтожает леса, загрязняет реки и воздух, что приводит к кислотным дождям и гибели культур. Также он упомянул о проблеме минирования, которая делает земли непригодными для использования.

Кроме этого, в Украине может возникнуть дефицит пресной воды из-за неконтролируемой застройки вдоль берегов Днепра и боевых действий, заявил эколог Владимир Борейко. По его словам, метод очистки рек грейдерами неэффективен, поскольку не устраняет причины. Кроме того, Россия наносит значительный ущерб водным ресурсам Украины.

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