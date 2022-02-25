Это военные преступления, РФ ждет Гаагский суд: Кулеба отреагировал на обстрелы детсада и детдома

Кулеба отреагировал на обстрелы детсада и детдома/ Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел российскими войсками детского сада в городе Ахтырка на Сумщине и детского дома в Ворзеле Киевской области.

Кулеба подчеркнул, что это военные преступления. Об этом он написал в Twitter.

По его словам, Украина собирает доказательства этих преступлений и будет обращаться в Гаагский суд.

"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу. Ответственность неизбежна", – отметил Кулеба.

Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла поселок Ворзель в Бучанском районе неподалеку от Киева. Во время обстрела оккупанты попали в детдом, в котором находились 50 детей.

Реклама

Ранее сообщалось, что в городе Ахтырка Сумской области российские оккупанты обстреляли детский сад. Есть пострадавшие, в том числе и дети.

Кроме этого, жителей района Оболонь в Киеве призвали не покидать своих домов и не выходить на улицу из-за возможного приближения боевых действий. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога".

Читайте также: