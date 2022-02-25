Это военные преступления, РФ ждет Гаагский суд: Кулеба отреагировал на обстрелы детсада и детдома

Украина собирает доказательства преступлений российской армии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на обстрел российскими войсками детского сада в городе Ахтырка на Сумщине и детского дома в Ворзеле Киевской области.
Кулеба подчеркнул, что это военные преступления. Об этом он написал в Twitter.
По его словам, Украина собирает доказательства этих преступлений и будет обращаться в Гаагский суд.
"Сегодняшние атаки РФ на детский сад и детский дом являются военными преступлениями и нарушением Римского устава. Вместе с офисом Генерального прокурора собираем эти и другие материалы, которые безотлагательно передадим в Гаагу. Ответственность неизбежна", – отметил Кулеба.
Напомним, ранее генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что российская армия обстреляла поселок Ворзель в Бучанском районе неподалеку от Киева. Во время обстрела оккупанты попали в детдом, в котором находились 50 детей.
Ранее сообщалось, что в городе Ахтырка Сумской области российские оккупанты обстреляли детский сад. Есть пострадавшие, в том числе и дети.
Кроме этого, жителей района Оболонь в Киеве призвали не покидать своих домов и не выходить на улицу из-за возможного приближения боевых действий. Единственным исключением может быть необходимость перемещения в укрытие в случае включения сигнала "Воздушная тревога".
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