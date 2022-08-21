Эвакуации из города и химическая атака: в Украине обновили сигналы воздушной тревоги

В случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены.
В Украине обновили сигналы воздушной тревоги.
Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Facebook, в частности, из-за ядерного шантажа со стороны России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности.
В ведомстве отметили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.
Как распознать новые сигналы тревоги
Сигнал химической опасности отныне похож на звук церковных колоколов.
Сигнал радиационной опасности - это звон в набат.
Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После данного оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.
Работа транспорта во время тревоги
Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.
"Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию", - говорится в сообщении Киевской городской администрации.
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