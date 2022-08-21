Эвакуации из города и химическая атака: в Украине обновили сигналы воздушной тревоги

Воздушная тревога в Украине / ua.depositphotos.com, pixabay

В Украине обновили сигналы воздушной тревоги.

Как сообщает Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины в Facebook, в частности, из-за ядерного шантажа со стороны России некоторые территориальные общины ввели несколько сигналов тревоги, сообщающих о различных видах опасности.

В ведомстве отметили, что в случае объявления воздушной тревоги раздается долгий непрерывный сигнал сирены не менее 30 секунд.

Как распознать новые сигналы тревоги

Сигнал химической опасности отныне похож на звук церковных колоколов.

Сигнал радиационной опасности - это звон в набат.

Сигнал эвакуации из города звучит как гудок поезда. После данного оповещения необходимо включить местное радио или телевидение и ожидать дальнейшую информацию.

Работа транспорта во время тревоги

Напомним, в Киеве во время воздушной тревоги наземный общественный транспорт, в том числе и частные перевозчики, будет останавливать движение в безопасном месте в соответствии с правилами дорожного движения.

"Пассажиры должны покинуть салон и пройти к ближайшему укрытию", - говорится в сообщении Киевской городской администрации.

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