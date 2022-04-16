"Не игнорируем тревоги": в Полтаве слышны мощные взрывы

В Полтаве слышны взрывы

В Полтаве прозвучали взрывы. Всех жителей просят спрятаться в укрытия, говорится в сообщении главы Полтавской ОВА Дмитрия Лунина.

"Не игнорируем воздушные тревоги. В Полтаве слышны были звуки взрыва. Выясняем детали. Больше подробностей - позже", - говорится в сообщении.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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