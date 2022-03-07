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Эвакуационные поезда на 7 марта 2022 – расписание

7 марта 2022, 11:45

Эвакуационные поезда из Харькова, Днепра, Одессы.

Укрзализныця
Укрзализныця / Укрзалізниця

В компании Укрзализныця анонсировали эвакуационные поезда из Киева, Харькова, Днепра, а также международные эвакуационные рейсы.

Отмечается, что запланированы следующие эвакуационные рейсы (график будет пополняться):

Эвакуационные поезда – Донецкое направление

  • 01:00 – Краматорск – Ужгород, 18 вагонов.
  • 17:00 – Краматорск – Ужгород, 13 вагонов.

Эвакуационные поезда из Одессы

  • 22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов.
  • Эвакуационные 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый.

Эвакуационные поезда из Днепра

  • 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно.

Кривой Рог:

  • 2 рейса: 12 и 15 вагонов.

Эвакуационные поезда из Харькова

  • 3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00.
  • 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый.

А также электричками:

  • организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
  • из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице;
  • из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.

Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.

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7 марта назначены международные эвакуационные рейсы

№954 Львов – Хрубешув в 00:01;

№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;

№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;

№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;

№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;

№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;

№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30

№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;

№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;

№956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;

№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;

№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;

№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);

№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;

№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;

№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;

№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.

№ 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;

№67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;

№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.

Из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.

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