Эвакуационные поезда на 7 марта 2022 – расписание

Эвакуационные поезда из Харькова, Днепра, Одессы.
В компании Укрзализныця анонсировали эвакуационные поезда из Киева, Харькова, Днепра, а также международные эвакуационные рейсы.
Отмечается, что запланированы следующие эвакуационные рейсы (график будет пополняться):
Эвакуационные поезда – Донецкое направление
- 01:00 – Краматорск – Ужгород, 18 вагонов.
- 17:00 – Краматорск – Ужгород, 13 вагонов.
Эвакуационные поезда из Одессы
- 22:30 - №938/937 Одесса – Ужгород, 19 вагонов.
- Эвакуационные 2 рейса в течение дня по 20 вагонов каждый.
Эвакуационные поезда из Днепра
- 3 рейса в течение дня на 15 и 16 вагонов соответственно.
Кривой Рог:
- 2 рейса: 12 и 15 вагонов.
Эвакуационные поезда из Харькова
- 3 Интерсити+ Харьков – Львов в 07:00, 08:00 и 14:00.
- 3 эвакуационных поезда по 18 вагонов каждый.
А также электричками:
- организовано челночное движение на участке Харьков – Полтава – Кременчуг;
- из Харькова во Львов с пересадкой по Виннице;
- из Житомира (начиная с 11:00) во Львов с пересадкой по Бердичеву.
Точные графики будут определены прямо на вокзалах с учетом динамики заполняемости поездов.
7 марта назначены международные эвакуационные рейсы
№954 Львов – Хрубешув в 00:01;
№ 7603/7604 Львов – Пшемысль в 00:40;
№ 7605/7606 Львов – Пшемысль в 05:27;
№ 35/36 Львов – Пшемысль в 07:10;
№ 7607/7608 Львов – Пшемысль в 08:52;
№ 7614/7615 Львов – Хелм в 09:30;
№ 908/907 Днепр – Хелм в 10:30
№ 902/901 Запорожье – Хелм в 11:00;
№ 7609/7610 Львов – Пшемысль в 12:12;
№956 Львов – Хрубешув (схемой 20 вагонов), отправлением в 13.20;
№ 7616/7617 Львов – Хелм в 14:00;
№ 7611/7612 Львов – Пшемысль в 15:40;
№67/68 Киев – Варшава в 19:13 (с группой вагонов на Хелм);
№ 7601/7602 Львов – Пшемысль в 19.55;
№7618/7619 Львов – Хелм в 20:30;
№ 904/905 Запорожье – Хелм в 23:00;
№7620/7621 Львов – Хелм в 23:55.
№ 905/906 Харьков – Хелм в 17:00;
№67/68 Киев – Варшава с группой вагонов Киев – Хелм в 19:13;
№7601/7602 Львов – Пшемысль в 19:55.
Из ст. Чоп к ст. Захонь (Венгрия) в течение дня с интервалом в 3 часа будут курсировать 9 пар поездов.
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