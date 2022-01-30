"Ездил с изуродованными телами по городу": под Киевом зверски убили супружескую пару

Убийство под Киевом / Нацполиция

В Василькове под Киевом 29 января нашли убитыми двух человек – 50-летнего мужчину и его 46-летнюю жену.

На месте происшествия находился начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

По предварительным данным, женщину зарезали – на ее теле обнаружены многочисленные ножевые ранения. Тогда как мужчину, возможно, забили до смерти – он лежал в машине, тело было закидано разными вещами.

Кто совершил убийство

Как рассказал в Facebook глава полиции Киевской области Андрей Небитов, в двойном убийстве супругов подозревается 52-летний мастер, который сотрудничал с погибшими.

Обвиняемый, как отмечает Андрей Небитов, ехал с изуродованными телами по городу, после чего решил оставить бус в Василькове.

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"Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови. Как оказалось, 29 января предприниматели с Волыни приехали в один из мебельных цехов Обуховщины доставить заказанную древесину. Между мастером и волынянином вспыхнул конфликт. Цеховик не сдержал ярости, схватился за молоток, далее зарезал и его жену", - сообщил глава полиции Киевской области.

Чтобы "замести следы", подозреваемый целенаправленно спрятал тела погибших в их автомобиле, на котором отъехал подальше от места преступления. Правоохранителям удалось вычислить маршрут предполагаемого убийцы и установить, где именно произошла трагедия.

Что грозит подозреваемому

Задержанному 52-летнему мужчине, если его вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

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