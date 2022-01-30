УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

"Ездил с изуродованными телами по городу": под Киевом зверски убили супружескую пару

30 января 2022, 12:05

Задержанному 52-летнему мужчине, если его вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

убийство
Убийство под Киевом / Нацполиция

В Василькове под Киевом 29 января нашли убитыми двух человек – 50-летнего мужчину и его 46-летнюю жену.

На месте происшествия находился начальник Главного управления Нацполиции в Киевской области Андрей Небитов.

По предварительным данным, женщину зарезали – на ее теле обнаружены многочисленные ножевые ранения. Тогда как мужчину, возможно, забили до смерти – он лежал в машине, тело было закидано разными вещами.

Кто совершил убийство

Как рассказал в Facebook глава полиции Киевской области Андрей Небитов, в двойном убийстве супругов подозревается 52-летний мастер, который сотрудничал с погибшими.

Обвиняемый, как отмечает Андрей Небитов, ехал с изуродованными телами по городу, после чего решил оставить бус в Василькове.

Реклама

"Из-за многочисленных ранений на теле жертв снег краснел от крови. Как оказалось, 29 января предприниматели с Волыни приехали в один из мебельных цехов Обуховщины доставить заказанную древесину. Между мастером и волынянином вспыхнул конфликт. Цеховик не сдержал ярости, схватился за молоток, далее зарезал и его жену", - сообщил глава полиции Киевской области.

Чтобы "замести следы", подозреваемый целенаправленно спрятал тела погибших в их автомобиле, на котором отъехал подальше от места преступления. Правоохранителям удалось вычислить маршрут предполагаемого убийцы и установить, где именно произошла трагедия.

Что грозит подозреваемому

Задержанному 52-летнему мужчине, если его вина будет доказана, грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Читайте такжеТело пролежало под дождем всю ночь: подробности зверского убийства заробитчанки в Польше

Ранее мы сообщали, что во Львовской области в Стрыйском районе 22-летний мужчина сначала избил, а затем зарезал своего 66-летнего отца. Конфликт, который закончился трагически, вспыхнул между отцом и сыном во время распития спиртного.

В Луцке Волынской области произошло жестокое двойное убийство. 62-летний Василий Пилипюк убил дочку и бывшую жену. Тело девушки нашли в коридоре. Вероятно, она пыталась убежать. Ее мать в момент нападения спала.

Читайте также:

viber
полиция убийство
Сейчас вы просматриваете новость «"Ездил с изуродованными телами по городу": под Киевом зверски убили супружескую пару». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обманГороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обман 3 вещи, которые испортят любую кухню3 вещи, которые испортят любую кухню В моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободойВ моду на 2022 год вернулись неподражаемые женские куртки в стиле 90-х, от которых веет свободой "Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на Южмаше"Я выстрелил ей в голову": нацгвардеец Рябчук рассказал, как убивал людей на Южмаше Горячая модель Деми Роуз полностью оголила пышные грудь и ягодицы на камеруГорячая модель Деми Роуз полностью оголила пышные грудь и ягодицы на камеру
12:36

Это уже не модно: женская одежда, с которой прощаемся в 2022 году

12:33

"Все может ухудшиться без предупреждения": посольство США посоветовало своим гражданам покинуть Украину

12:25

Голубовская рассказала, будет ли "пожизненная" вакцинация от коронавируса для украинцевВидео

12:05

"Ездил с изуродованными телами по городу": под Киевом зверски убили супружескую паруВидео

11:43

ПриватБанк блокирует карты: от клиентов требуют "отчитаться" о происхождении средств

Реклама
11:17

Умер легендарный актер фильма Афоня и Иван Васильевич меняет профессию Леонид Куравлев

11:11

Сильнейшая вьюга и мощный ветер: Украину завалит снегомВидео

11:05

"Сделают больно всем россиянам": санкции США могут разрушить экономику РФ полностью – NYTВидео

10:52

В Украине изменились условия выхода на пенсию: главне требованияВидео

09:51

Много скорых и спасателей: за ночь в Украине случилось два жутких ДТП, пострадали 26 человекВидео

09:48

Под Харьковом 18-летняя мать задушила дочь, а мужу соврала, что отдала дитя соцслужбам

09:05

Курс доллара в Украине достигнет важной отметкиВидео

09:00

Сон с субботы на воскресенье: о чем предупреждает и будет ли он вещим

08:48

До 50 грн за литр: украинцам назвали заоблачные цены на бензин в февралеВидео

08:24

Коронавирус в Украине "вошел в раж": за минувшие сутки обнаружили более 24 тысяч случаев заражения

08:12

Гороскоп на сегодня, 30 января 2022: Львам – деньги, Весам – зависть недругов, Водолеям – обманВидео

08:02

"Сумасшедшая идея": Путин просчитался, когда готовил новое нападение на Украину – The Washington PostВидео

07:45

Если украинцы начнут забирать депозиты, доллар уйдет в крутое пикемнение

07:33

Гороскоп на февраль 2022 года для Козерогов: большая прибыль и исцеление от душевных травмВидео

07:27

Пощечина для России: Джонсон заявил об усилении военного вклада Великобритании в НАТОВидео

Реклама
07:10

Новый шаг Путина по Донбассу – это провокация: в МИД Украины призвали РФ прекратить интеграцию ОРДЛО

06:29

Подворовой сбор по-украинскимнение

05:28

"Особый статус" Донбасса и "формула Штайнмайера": в ТКГ объяснили ситуацию по консультациям с "ЛДНР"Видео

05:03

В феврале нагрянет весна: украинцы узнали неожиданный прогноз до конца зимыВидео

04:22

Уход за каланхоэ после покупки: куда поставить, нужно ли пересаживать и как поливатьВидео

03:50

Везение в деньгах и счастье в любви: кто из знаков в списке счастливчиков февраляВидео

03:14

Гречка по 80 гривен за кило: украинцев ошеломили прогнозом рекордного подорожанияВидео

02:47

Надя Дорофеева показала "стриптиз" на видео и рассказала о новой "аскезе"Видео

02:16

Какие вещи категорически запрещено стирать в машинке - список

01:45

Украинцам светят "талоны на еду": эксперт объяснила промах властейВидео

01:18

Хирург назвал самый удачный и самый провальный пример пластики лица среди звезд Голливуда

00:51

Приметы на 30 января: что нельзя делать в день Антона и как не попасть в бедуВидео

29 января, суббота
23:48

"Тела нашли в бусе": в Киевской области произошло двойное убийство, погибла семейная пара

23:25

Памятка родителям: кого запрещено брать в крестные для младенца

23:24

Погода в Украине: ожидаются штормовой ветер и сильный снегопад

22:59

Взрывы на военных складах: в Чехии по ошибке уничтожили секретный документВидео

22:26

В МИД России резко отреагировали на телесюжет о стягивании войск к УкраинеВидео

21:47

Украинцев могут заставить доплатить за "прошлогодний" газ - подробностиВидео

21:46

Жертв должно было быть больше: экс-боец НГУ объяснил план мести РябчукаВидео

21:25

Кулеба озвучил дипломатическую стратегию по сдерживанию России: в чем сутьВидео

Реклама
21:04

Кровавый расстрел в Днепре: ищут женщину, которая вывезла преступника из городаВидео

20:59

Угроза нападения РФ на Украину: Путин пока не одобрил атаку – РезниковВидео

20:40

"Психологическая война": в Минобороны отреагировали на информацию о "запасах крови"

20:31

Школы в Киеве массово закрывают на карантин: сроки дистанционкиВидео

20:19

Разгар газового кризиса в Европе: в ПХГ минимум газа за 5 лет, а поставки от Газпрома рухнули на 40%

19:59

США накрыли мощные снегопады: нет света, отменяют рейсы, угроза ЧС

19:55

Украинцам пообещали прибавку к пенсиям: кому и когда дадут 500 гривен доплатыВидео

19:33

Путина окончательно и бесповоротно послалимнение

19:32

Переговоры с "ЛДНР" и "неправильные памятники": президент Хорватии угодил в новый скандал

19:29

Протесты в Казахстане: Токаев пояснил, зачем "боевики" захватывали аэропорт в АлматыВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять