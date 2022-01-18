Фермер из Закарпатья по всему миру купил сотню оленей, чтобы пополнить фауну леса Карпат

Олени будут жить в Карпатах / Скриншот

В Национальном парке в Закарпатье появились новые жители. Ими стала сотня оленей из Новой Зеландии, Австрии, Англии и Венгрии. Животных привез местный фермер.

Предприниматель Юрий Тюх хочет пополнить фауну Украины и восстановить популяцию в дикой природе, поэтому спустя три года олени уйдут в леса. А тем временем, будут вырастать и радовать туристов.

Как говорится в сюжете ТСН.12.00, животные приехали пару дней назад. Пока они к себе никого не пускают.

"Все больше и больше охотников есть, больше новых технологий, как охотиться. И хоть это национальный парк, но это олени… они не сидят на месте, они мигрируют по всем Карпатам. Если здесь запрещено стрелять, то стреляют в других местах", – рассказал Тюх и добавил, что заботиться о диких животных он начал около пяти лет назад.

В частности, для реабилитации и сохранения дикой природы мужчина создал экопарк. Там есть львы, тигры, волки и парнокопытные. Некоторые попали в экопарк из зоопарка, а других он выкупил у браконьеров.

Напомним, недавно в ЧАЭС стадо коров выбрало себе в лидеры нового быка. Молодой черный бык вытеснил подслеповатого на глаз предшественника. Старый бык смирился со своим поражением и вернулся в стадо в качестве рядового члена.

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