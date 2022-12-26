Генерал объяснил, почему Запад затягивает войну в Украине

Сейчас Украине помогают в таком объеме, чтобы она не проиграла. Чтобы Украина выиграла в войне, нужна соответствующая техническая помощь.

Игорь Романенко объяснил, почему Запад не поставляет Украине все оружие, которое нужно для победы / Фото УНИАН

Запад не предоставляет Украине все вооружение, которое помогло бы полностью положить конец армии РФ, чтобы не спровоцировать эскалацию войны и применение Россией ядерного оружия. Такая позиция западных стран приводит к затягиванию войны, и это проблема. Об этом заявил экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко.

По его словам, Запад останавливают два обстоятельства – боязнь эскалации войны в Украине и втягивания в нее непосредственно войск НАТО.

"Обратите внимание: после инцидента в Польше они не пошли не только на то, чтобы задействовать пятую статью Устава НАТО, но даже и четвертую, которая говорит о том, что после попадания ракеты на территорию страны Альянса надо было провести консультации НАТО. Американцы не дали им сделать даже это", - сказал Романенко в интервью изданию Obozrevatel.

Генерал-лейтенант добавил, что Запад также боится, что Россия применит ядерное оружие.

"Путин это знает, он по-прежнему периодически пугает Запад ядерной кнопкой. "Грязная бомба", атомные электростанции… Он постоянно давит, чтобы на Западе постоянно пребывали в состоянии беспокойства и нерешительности в плане оказания военной помощи Украине", - сказал Романенко.

Сейчас Украине помогают в таком объеме, чтобы она не проиграла. По его словам, чтобы Украина выиграла в войне, нужна соответствующая техническая помощь.

Нынешняя позиция западных стран приводит к затягиванию войны.

"Эта ситуация носит непредсказуемый характер. Запад уже смирился с мыслью, что война может быть непредсказуемой, но к следующему этапу переходить пока не готов – когда необходимо помочь Украине настолько, чтобы она выиграла, но при этом не привести к состоянию, когда противник будет применять оружие массового поражения и когда войска НАТО будут втянуты в эту войну. Позиция Запада колеблется. А поскольку нет решительности, есть продолжающаяся проблема", - резюмировал Романенко.

Военная помощь Украине

20 декабря министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что Украина весь следующий год стабильно будет получать мощную военную помощь от международных партнеров. Эта помощь будет ежемесячной.

На пресс-конференции 21 декабря президенты Украины и США Владимир Зеленский и Джо Байден также отметили, что Киев получит зенитные ракетные системы Patriot. Украинский гарант заявил, что государство будет просить еще одну батарею ЗРК.

В свою очередь пресс-секретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что 850 миллионов долларов в рамках выделенных Украине 1,85 млрд. долларов, пойдет на ПВО Patriot.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 25 декабря заявил, что Украина получит от партнеров все необходимое оружие для защиты от российской агрессии.

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