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Генерал США спрогнозировал способность Украины отразить удар РФ

15 апреля 2021, 13:27
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Число войск РФ на границе Украины сопоставимо с 2014 годом, подчеркнул Тод Уолтерс.

В США оценили вероятность удара РФ по Украине
В США оценили вероятность войны между РФ и Украиной / Штаб ООС

Командующий американских войск в Европе генерал Тод Уолтерс прокомментировал обострение на границе Украины и РФ и риски российского вторжения.

В ходе слушаний в Сенате США с командующими американских войск в Европе, он подчеркнул, что Украина и ее партнеры в регионе делают все для усиления своих позиций, пишет Голос Америки.

"Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войске, но и о войсках их партнеров в регионе", - отметил он.

На вопрос о том, смогут ли, по мнению генерала, украинцы отразить вторжение россиян, если оно начнется на следующей неделе, Уолтерс ответил: "Думаю, со временем, это точно".

Отвечая на вопрос о действиях России в контексте 1939 года, когда немцы говорили, что они освобождают немецкоязычных граждан, Уолтерс заверил, что украинцы преданы государству Украина и не воспринимают от России "освобождения" русскоязычных людей на своей территории.

По словам американского генерала, действия России можно поделить на четыре категории: "Имеет место существенное накопление российских военных сухопутных, воздушных и морских сил, и их масштабы, размеры вызывают чрезвычайное волнение. Они отражают масштабы, размеры войск, применявшихся в 2014 году. Мы остаемся очень и очень бдительными, рассматриваем как можно больше вариантов реагирования, и очевидно, очень обеспокоены".

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Обострение на границе Украины и РФ:

  • Ранее главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак заявил, что РФ сосредоточила вдоль государственной границы Украины и на временно оккупированных территориях 28 батальонных тактических групп и под видом подготовки к учениям планирует еще подтянуть до 25 батальонных тактических групп, что создает угрозу военной безопасности нашего государства.
  • По данным ВСУ, оккупанты усиливают передовые подразделения разведывательными группами и снайперскими парами, проводят тренировки личного состава с привлечением инструкторов вооруженных сил РФ. Также российско-оккупационные войска держат в готовности к применению дежурные подразделения артиллерии на определенных направлениях, в частности, в населенных пунктах на оккупированной территории Украины.
  • Издание The New York Times сообщило, что Россия стягивает 4 тыс. военных к границе с Украиной. Также появилось видео с эшелоном военной техники, которую российские войска перебрасывают в оккупированный Крым через Крымский мост.
  • Командование Вооруженных сил США в Европе повысило свою боевую готовность до самого высокого уровня после возобновления боевых действий между российскими боевиками и украинскими военными в Донецкой области.
  • В Пентагоне заявили, что обеспокоены эскалацией российской агрессии на востоке Украины.
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