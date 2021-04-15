Генерал США спрогнозировал способность Украины отразить удар РФ

В США оценили вероятность войны между РФ и Украиной / Штаб ООС

Командующий американских войск в Европе генерал Тод Уолтерс прокомментировал обострение на границе Украины и РФ и риски российского вторжения.

В ходе слушаний в Сенате США с командующими американских войск в Европе, он подчеркнул, что Украина и ее партнеры в регионе делают все для усиления своих позиций, пишет Голос Америки.

"Если вторжение произойдет, они сейчас в лучшей своей позиции. И речь идет не только об их войске, но и о войсках их партнеров в регионе", - отметил он.

На вопрос о том, смогут ли, по мнению генерала, украинцы отразить вторжение россиян, если оно начнется на следующей неделе, Уолтерс ответил: "Думаю, со временем, это точно".

Отвечая на вопрос о действиях России в контексте 1939 года, когда немцы говорили, что они освобождают немецкоязычных граждан, Уолтерс заверил, что украинцы преданы государству Украина и не воспринимают от России "освобождения" русскоязычных людей на своей территории.

По словам американского генерала, действия России можно поделить на четыре категории: "Имеет место существенное накопление российских военных сухопутных, воздушных и морских сил, и их масштабы, размеры вызывают чрезвычайное волнение. Они отражают масштабы, размеры войск, применявшихся в 2014 году. Мы остаемся очень и очень бдительными, рассматриваем как можно больше вариантов реагирования, и очевидно, очень обеспокоены".

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Обострение на границе Украины и РФ: