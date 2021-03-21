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Геращенко раскрыл детали о задержанном под ОПУ стороннике Стерненко

21 марта 2021, 09:59
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Заместитель Авакова убежден, что правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала – хулигана".

Антон Геращенко
Геращенко раскрыл детали о задержанном под ОПУ стороннике Стерненко / mvs.gov.ua

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко считает, что задержанный правоохранителями участник субботней акции в поддержку Сергея Стерненко под Офисом президента Украины является провокатором и ему предъявлено обвинение в хулиганстве.

"Гражданин, который бил стекла в дверях Офиса президента уже вчера был задержан сотрудниками полиции. Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Доказательства его вандализма и хулиганства вы можете увидеть на видео", – рассказал Геращенко на своей странице в Facebook.

При этом Геращенко выложил в соцсети видео разбития стекла в дверях здания ОП и фото задержанного. Заместитель Авакова убежден, что правоохранители задержали провокатора, "а не обычного вандала – хулигана".

"Я не понимаю, почему вчера в отделение полиции пришла толпа граждан, которые с дракой требовали выпустить задержанного?", – подчеркнул он, комментируя требования митингующих под зданием полиции, где находился задержанный.

Задержанный под ОПУ / Фейсбук Антона Геращенко

"Для чего выпустить? Чтобы свести с ним счеты как с лицом, которое своими провокационными действиями исказил "мирный" характер протеста? Или для того, чтобы он избежал ответственности за свои умышленные хулиганские действия? Лично я считаю, что правильно ответ - второй. Провокаторы, за спинами которых стоят политиканы, не хотят нести ответственность за свои поступки", – подытожил Геращенко.

Добавим, поздно вечером в субботу, 20 марта, между правоохранителями и сторонниками Сергея Стерненко произошли столкновения возле Печерского отделения полиции в Киеве - в этом отделении удерживали задержанного на акции под Офисом президента ветерана Влада Сорда.

Беспорядки у Офиса президента Украины 20 марта:

  • У Офиса президента Украины на Банковой в Киеве сторонники осужденного активиста Сергея Стерненко устроили беспорядки.
  • Они оттеснили полицейских от бокового входа в здание.
  • Протестующие подожгли файеры и бросали их в сторону полицейских и в ОП.
  • Кроме того, они разрисовали входные двери и стены ОП, написали: "Аваков - черт", а также разлили красную краску, символизирующую кровь.
  • Они также разбили окна в ОП и попытались поджечь табличку на здании.

Дело Стерненко - о чем сообщалось ранее:

  • 23 февраля Приморский суд Одессы признал Сергея Стерненко виновным в похищении человека и приговорил его к семи годам и трем месяцам лишения свободы с конфискацией половины имущества. Кроме того, Стерненко признали виновным в незаконном хранении оружия — травматического пистолета.
  • По словам Стерненко, пистолет он нашел возле дома. В результате, активисту назначили наказание за разбой и хранение оружия, а за похищение человека — освободили от ответственности за истечением сроков давности.

Антон Геращенко Сергей Стерненко новости Украины Офис президента
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