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"Агро Газ Трейдинг" заявила о фабрикации против нее дела и давлении на директора

21 мая 2021, 10:02

В АГТ заявляют, что у ГФС нет доказательств противоправных действий компании, в основе уголовного дела пребывают манипулятивные и некорректные данные.

ГФС фабрикует уголовное дело против Агро Газ Трейдинг

Компания "Агро Газ Трейдинг", поставляющая газ для Одесского припортового завода по давальческому контракту, заявила, что действия Государственной фискальной службы, начавшей уголовное производство по подозрению в уклонении АГТ от уплаты налогов, являются противоправными и беспочвенными. Кроме того, компания АГТ указывает, что оперативники ГФС оказывали давление на гендиректора компании, устраивая слежку за его жильем и автомобилем, сказано на официальном сайте "Агро Газ Трейдинг".

"13 апреля 2021 года Государственная фискальная служба открыла против ООО "Агро Газ Трейдинг" уголовное дело за якобы противоправные действия компании, которые привели к уклонению от уплаты налогов на 41 млн грн. В течение мая, несмотря на отсутствие каких-либо предварительных запросов, правоохранители прибегли к обыску в офисных помещениях ООО "Агро Газ Трейдинг", во время которого были изъяты документы, уже неоднократно предоставлявшиеся компанией правоохранительным и контролирующим органам.

В то время, когда в офисе ООО "Агро Газ Трейдинг" находилась часть следственной группы, некоторые оперативники ГФС прибегли к давлению на генерального директора компании. В частности, по прибытии генерального директора на место проведения обыска, предоставления им объяснений и получения вызова на допрос, он отлучился по личным делам. Оперативники, вслед за генеральным директором, прибыли к месту жительства последнего и начали осуществлять моральное давление, требуя проехать с ними якобы для уточнения вопросов по делу, суть которых не смогли объяснить. В течение следующих двух дней те же лица из числа оперативников ГФС находились у дома генерального директора и пытались проникнуть к месту стоянки его транспортного средства. Цель таких действий оперативников ГФС пока неизвестна, но наша компания расценивает это как метод активного незаконного влияния на генерального директора с целью запугивания", - говорится в сообщении.

В АГТ заявляют, что у ГФС нет каких-либо доказательств противоправных действий компании, в основе уголовного дела пребывают манипулятивные и некорректные данные, взятые из Сети.

"За всю историю деятельности ООО "Агро Газ Трейдинг" всегда идет навстречу контролирующим и правоохранительным органам в каких-либо процессах и предоставляет запрашиваемую документацию даже в том случае, если это является правом, а не обязанностью компании.

Против ООО "Агро Газ Трейдинг" фабрикуется уголовное дело, не подкрепленное никакими доказательствами и которое не имеет отношения к правовому и судебному рассмотрению вопроса и установления фактов.

Следствие оперирует абстрактными данными технологических процессов зарубежных заводов, в то же время весь объем приобретенного ООО "Агро Газ Трейдинг" в 2020 году газа приравнен к давальческому газу, без выделения газа как товара. Кроме того, проигнорирован факт того, что ООО "Агро Газ Трейдинг" является лицензированным поставщиком газа по всей Украине и поставляет природный газ многим компаниям, а не только по давальческой схеме для АО "Одесский припортовый завод". Также не учтены важные особенности экспорта минеральных удобрений, что напрямую влияет на количество отгруженной продукции международным партнерам в 2020 году", - отмечают в компании.

В АГТ подчеркивают, что компания ежемесячно проходит документальные проверки, проводящиеся налоговыми контролерами ГФС, а также ежегодные независимые аудиторские проверки.

"За годы работы ООО "Агро Газ Трейдинг" неоднократно доказывало прозрачность и публичность своих действий при осуществлении хозяйственной деятельности. Поэтому мы, действуя в рамках правового поля, будем жестко пресекать любые попытки очернить наше имя и жестко стоять на защите законных прав и интересов компании и каждого ее сотрудника", - резюмирует АГТ.

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