"Агро Газ Трейдинг" заявила о фабрикации против нее дела и давлении на директора

В АГТ заявляют, что у ГФС нет доказательств противоправных действий компании, в основе уголовного дела пребывают манипулятивные и некорректные данные.
Компания "Агро Газ Трейдинг", поставляющая газ для Одесского припортового завода по давальческому контракту, заявила, что действия Государственной фискальной службы, начавшей уголовное производство по подозрению в уклонении АГТ от уплаты налогов, являются противоправными и беспочвенными. Кроме того, компания АГТ указывает, что оперативники ГФС оказывали давление на гендиректора компании, устраивая слежку за его жильем и автомобилем, сказано на официальном сайте "Агро Газ Трейдинг".
"13 апреля 2021 года Государственная фискальная служба открыла против ООО "Агро Газ Трейдинг" уголовное дело за якобы противоправные действия компании, которые привели к уклонению от уплаты налогов на 41 млн грн. В течение мая, несмотря на отсутствие каких-либо предварительных запросов, правоохранители прибегли к обыску в офисных помещениях ООО "Агро Газ Трейдинг", во время которого были изъяты документы, уже неоднократно предоставлявшиеся компанией правоохранительным и контролирующим органам.
В то время, когда в офисе ООО "Агро Газ Трейдинг" находилась часть следственной группы, некоторые оперативники ГФС прибегли к давлению на генерального директора компании. В частности, по прибытии генерального директора на место проведения обыска, предоставления им объяснений и получения вызова на допрос, он отлучился по личным делам. Оперативники, вслед за генеральным директором, прибыли к месту жительства последнего и начали осуществлять моральное давление, требуя проехать с ними якобы для уточнения вопросов по делу, суть которых не смогли объяснить. В течение следующих двух дней те же лица из числа оперативников ГФС находились у дома генерального директора и пытались проникнуть к месту стоянки его транспортного средства. Цель таких действий оперативников ГФС пока неизвестна, но наша компания расценивает это как метод активного незаконного влияния на генерального директора с целью запугивания", - говорится в сообщении.
В АГТ заявляют, что у ГФС нет каких-либо доказательств противоправных действий компании, в основе уголовного дела пребывают манипулятивные и некорректные данные, взятые из Сети.
"За всю историю деятельности ООО "Агро Газ Трейдинг" всегда идет навстречу контролирующим и правоохранительным органам в каких-либо процессах и предоставляет запрашиваемую документацию даже в том случае, если это является правом, а не обязанностью компании.
Против ООО "Агро Газ Трейдинг" фабрикуется уголовное дело, не подкрепленное никакими доказательствами и которое не имеет отношения к правовому и судебному рассмотрению вопроса и установления фактов.
Следствие оперирует абстрактными данными технологических процессов зарубежных заводов, в то же время весь объем приобретенного ООО "Агро Газ Трейдинг" в 2020 году газа приравнен к давальческому газу, без выделения газа как товара. Кроме того, проигнорирован факт того, что ООО "Агро Газ Трейдинг" является лицензированным поставщиком газа по всей Украине и поставляет природный газ многим компаниям, а не только по давальческой схеме для АО "Одесский припортовый завод". Также не учтены важные особенности экспорта минеральных удобрений, что напрямую влияет на количество отгруженной продукции международным партнерам в 2020 году", - отмечают в компании.
В АГТ подчеркивают, что компания ежемесячно проходит документальные проверки, проводящиеся налоговыми контролерами ГФС, а также ежегодные независимые аудиторские проверки.
"За годы работы ООО "Агро Газ Трейдинг" неоднократно доказывало прозрачность и публичность своих действий при осуществлении хозяйственной деятельности. Поэтому мы, действуя в рамках правового поля, будем жестко пресекать любые попытки очернить наше имя и жестко стоять на защите законных прав и интересов компании и каждого ее сотрудника", - резюмирует АГТ.