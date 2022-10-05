"Гибридный вариант": Загородний объяснил, как заявка Украины в НАТО повлияет на ход войны

Загородний объяснил, как заявка Украины в НАТО повлияет на ход войны / Коллаж Офис президента, Reuters

США и Великобритания предоставят Украине гарантии безопасности, но вопросы с деоккупацией территорий нам будет нужно решать самостоятельно.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду отметил, что возможен гибридный вариант в случае принятия гарантий безопасности для Украины.

"Нам обеспечат ядерную безопасность и дадут оружие, а с территориальной безопасностью мы сами разберемся. То есть будет не так, как в случае Швеции и Финляндии, которым полностью гарантировали безопасность, в случае чего обещали за них "вписаться" и заявили об этом публично. Или, например, Тайвань – Байден четко обозначил: Штаты будут защищать Тайвань", - отметил эксперт.

По его словам, США и Британия могут обеспечить нам ядерную безопасность, однако при этом будет прописано, что все остальные вопросы Украина решает сама.

Загородний считает, что в Кремле подозревали, что Украина подаст заявку на вступление в НАТО.

"Россия начала войну еще в 2014 году с одной целью – чтобы Украина не стала членом НАТО. Ведь в Москве понимали, что, когда у страны есть территориальные проблемы, в НАТО такую страну не возьмут. Плюс у россиян "на подкормке" была и остается Меркель, французская элита, которые с 2008 года рассказывают нам, какие мы коррумпированные. Хотя упрекают нас в этом люди, которые вечером заходят в кассу "Газпрома", а утром рассказывают, какие коррумпированные украинцы", - подытожил эксперт.

Вступление Украины в НАТО

Президент Владимир Зеленский 30 сентября, после объявления главой Кремля Путиным аннексии украинских территорий, заявил о подаче Украиной заявки на вступление в НАТО по ускоренной процедуре. По мнению гаранта, государство уже прошло свой путь для интеграции в Альянс. Украина де-факто является союзником блока.

2 октября президенты Польши, Чехии, Эстонии, Латвии, Литвы, Северной Македонии, Черногории, Румынии и Словакии выступили в поддержку вступления Украины в НАТО. Они призвали коллективный блок безопасности усилить военную поддержку Киева. Кроме того, они потребовали от России немедленно забрать свои войска из Украины.

Министр обороны США Ллойд Остин отметил, что Вашингтон поддерживает планы Украины по вступлению в Североатлантический альянс.

По его словам, двери НАТО для Киева остаются открытыми. Однако решение об интеграции должны поддержать все 30 стран, которые состоят в блоке безопасности Запада.

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