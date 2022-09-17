"Гиркин "размазывает" Путина по стенке": Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатора

Чорновил рассказал о восстании "ястребов" против диктатора / скриншот

Недавно муниципальные депутаты в Петербурге выдвинули требование Госдуме РФ обвинить Путина в государственной измене за развязанную войну. Это беспрецедентный случай, который говорит о начале восстания против диктатора.

Политический аналитик и бывший народный депутат Украины Тарас Чорновил рассказал в интервью Главреду, что подобные требования пока что выдвигают отдельные группы россиян, то есть это не массовое явление.

"Впрочем, раньше подобные требования вообще были невозможными, а сейчас процесс сдвинулся с мертвой точки и понемногу набирает обороты", - пояснил экс-нардеп.

Чорновил подчеркнул, что Путин сейчас в основном получает удары изнутри России не из-за того, что вторгся в Украину и совершил преступление, а наоборот.

"Сегодня в Российской Федерации возникло то, чего он точно не ожидал – вспышка "ястребов". Там звучит много заявлений от Гиркина и других "ястребов", которые возмущены действиями Путина, отмечают, что он ничтожество, лох, и уже откровенно говорят о том, что Акела промахнулся", - отметил он.

Экс-нардеп уверен, что в России либералов нет – жизнь показала, что все они такие же сталинисты и "ястребы", как и остальные.

"И все они будут кричать Путину продолжать войну, особенно когда Украина начнет возвращать Крым. Это касается и Собчак, и Навального, и остальных. Все они сейчас превращаются в "ястребов" и обвиняют Путина. В России любого, кто кричит или пишет "Нет войне!", сразу сажают за распространение фейков о российской армии. При этом другие кричат Путину: "Почему ты проигрываешь?". Тот самый Гиркин "размазывает" Путина по стенке, как только хочет, и хозяин Кремля не знает, что с этим сделать", - отметил Черновил, добавив, что у Путина сейчас нет ответа на радикальное крыло, которое разрастается в российском обществе.

Более того, для Путина стало неожиданностью то, что в тылу, за его спиной возникла группа "ястребов".

"Вдруг оказалось, что все эти "патрушевы", "шойгу" и другие – это не просто фанерные маршалы, а за их спинами возникают те, против кого Путин не имеет противодействия и кто может его просто снести. За ними стоит куча спецслужб, силовых структур – огромная поддержка. Так что Путина в случае чего просто попрут", - считает Чорновил.

Напомним, ранее бывший главарь террористов "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков) внезапно набросился с критикой на российского диктатора Владимира Путина. В пример ему он поставил президента Украины Владимира Зеленского, которого ненавидит и желает ему смерти. По его словам, именно бывший комик проявил себя в войне лучше, чем Путин.

Также сообщалось, что депутаты из Санкт-Петербурга предложили Госдуме РФ выдвинуть обвинение в госизмене против президента РФ Владимира Путина.

Совет муниципального образования (МО) "Смольнинское" считает, что война в Украине привела к обвалу экономики РФ и увеличению границы с НАТО в 2 раза. В связи с этим депутаты требуют отстранить Путина от должности Президента РФ.

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