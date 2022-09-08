Российские депутаты требуют отстранить Путина: диктатора обвиняют в госизмене

Война в Украине привела к обвалу экономики РФ и увеличению границы с НАТО в 2 раза, считают депутаты.
Депутаты из Санкт-Петербурга предложили Госдуме РФ выдвинуть обвинение в госизмене против президента РФ Владимира Путина.
Совет муниципального образования (МО) "Смольнинское" считает, что война в Украине привела к обвалу экономики РФ и увеличению границы с НАТО в 2 раза. В связи с этим депутаты требуют отстранить Путина от должности Президента РФ.
"Решение (направить запросы депутатам Госдумы - ред.) поддержало большинство присутствующих депутатов (МО "Смольнинское")", сообщил один из депутатов совета.
Он также выложил тексты решения и обращения, которое планируется направить депутатам Госдумы.
В нем говорится, что в ходе войны гибнут "молодые трудоспособные" граждане России, страдает российская экономика, НАТО расширяется на восток, а Украина получает новое вооружение.
Ранее мы сообщали, что ветеран Второй мировой войны Владимир Степанов требует, чтобы Кремль прекратил войну в Украине. 97-летний мужчина почти каждую субботу приходит на площадь в Новосибирске для участия в протестах.
Также мы сообщали, что грузинский бар Dedaena Bar, который расположен в Тбилиси, ввел жесткие правила для посещения учреждения гражданами России. Теперь каждый россиянин, который хочет зайти в бар, должен заполнить специальную анкету и получить "входную визу".
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