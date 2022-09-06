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"Что ж вы натворили?": 97-летний ветеран из Сибири требует остановить войну в Украине

6 сентября 2022, 14:35

Российские силовики уже напрямую угрожают мужчине из-за его позиции.

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97-летний ветеран из Сибири требует остановить войну в Украине / скриншот

Ветеран Второй мировой войны Владимир Степанов требует, чтобы Кремль прекратил войну в Украине. 97-летний мужчина почти каждую субботу приходит на площадь в Новосибирске для участия в протестах.

В интервью Сибирь.Реалии он признался, что считает преступлением то, "что происходит сейчас с нашими побратимами".

"Мы не думали в мае 1945 года, что снова начнется такая война! "Мирное время, чистое небо". Кто думал, что такая штука будет? И сейчас у меня это в голове не укладывается. Ну невозможно! Что ж вы натворили-то, а? Ведь 8 млн украинцев погибли в Великую Отечественную войну, мы вместе в окопах сидели. А сейчас развязали такую беду. Я себе места не могу найти", - заявил ветеран.

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По его словам, российские силовики уже напрямую угрожают ему из-за его позиции.

ветеран
Владимир Степанов / скриншот

"Все направлено против народа. Но должны во власти появиться и другие люди – появился же академик Сахаров и тот же Горбачев. Пока власть крепкая. Но вот начались события в Украине, которые они "спецоперацией" называют. Люди сначала выходили, протестовали. Полиция хватала, суд штрафовал, арестовывал, и теперь уже никого нет, выходит по субботам человек 10. Но это нужно продолжать – и заявки подавать, судиться, с людьми говорить. Правда когда-то прорвется. Я, наверное, не дождусь перемен, но их не может не быть", считает ветеран.

Напомним, большинство белорусов выступили против того, чтобы Лукашенко втягивал их в войну против Украины. Так проголосовали более 85% опрошенных граждан страны.

Также мы сообщали, что грузинский бар Dedaena Bar, который расположен в Тбилиси, ввел жесткие правила для посещения учреждения гражданами России. Теперь каждый россиянин, который хочет зайти в бар, должен заполнить специальную анкету и получить "входную визу".

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Автор: Сергей Кущ
война в Украине Вторая мировая война
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