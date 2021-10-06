Глава Укрэксимбанка Мецгер сложит полномочия на время следствия по нападению на журналистов "Схем"

Евгений Мецгер / JSC Ukreximbank / Facebook

Руководитель правления государственного финансового учреждения – Укрэксимбанка − Евгений Мецгер сложит полномочия на время проведения полицейского следствия и внутренней служебной проверки инцидента с возможным нападением на журналистов программы Схемы.

Заявление чиновника было опубликовано на сайте Укрэксимбанка.

"Ситуация, которая возникла вокруг банка, является недопустимой. Моя чрезмерно эмоциональная реакция и несдержанное поведение в отношении журналистов не имеют оправдания. Полностью осознаю свою ответственность. Чтобы снять хотя бы часть ущерба репутации банка и отвлечь негатив по отношению к его замечательному коллективу, безотлагательно пишу заявление о сложении полномочий председателя правления на время проведения необходимых следственных действий Национальной полицией и внутренней проверки в банке согласно соответствующим процедурам", — написал Мецгер.

Как сообщает портал Forbes со ссылкой на собственные высокопоставленные источники, на уровне президента Зеленского было принято решение, что Мецгер должен покинуть свой пост.

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Напомним, ранее представители программы Схемы сообщили, что 4 октября на журналистов было совершено нападение во время съемки интервью с председателем правления банка Евгением Мецгером, поскольку ему "не понравился один из вопросов". Журналисты отметили, что на них напали охранники, которые забрали карты памяти, удалив записанное видео.

Охрана отобрала технику и пошла на час, оставив журналистов в компании Мецгера, директора департамента информационной политики Владимира Пикалова и еще одного сотрудника банка. Журналист Кирилл Овсяный записал на диктофон то, что происходит, а после инцидента вызвал полицию, заявив о препятствовании журналистской деятельности. Полиция начала уголовное дело.

В Укрэксимбанке заявили, что журналист Кирилл Овсяный задавал вопросы, которых не было в направленном пресс-службе перечне, а также, что в его действиях "были признаки противоправного завладения информацией с ограниченным доступом (банковской тайной)".