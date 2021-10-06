Журналисты обвинили главу Укрэксимбанка в нападении и угрозах во время интервью

Глава правления Укрэксимбанка Евгений Мецгер / скриншот из видео

Государственное финансовое учреждение Укрэксимбанк оказалось в центре громкого скандала. Журналисты программы "Схемы" (проект "Радио Свобода") обвинили главу правления банка Евгения Мецгера и его подчиненных в неправомерном применении силы и препятствовании работе сотрудников СМИ.

4 октября журналисты программы "Схемы" пришли на интервью с главой Укрэксимбанка Евгением Мецгером. По их версии, в ходе беседы ему не понравился один из вопросов. Из-за этого к оператору якобы применили физическую силу, отобрали камеры, а сотрудники IT-отдела банка удалили видеозапись интервью.

Тем не менее, ролик удалось восстановить спустя сутки после инцидента. На ней видно, как руководитель банка Мецгер командует охране отобрать технику, в частности – приказывает "забрать кассеты" и "вычистить все это г*вно".

Судя по видео, руководитель банка потребовал остановить интервью после разговора о документах, связанных с террористами группировки "ДНР". Частично на видео видно, как оператору "Схем" заламывают руку и отбирают технику.

В полиции Киева сообщили, что по заявлению журналистов проводятся необходимые следственные действия, начато уголовное производство по факту препятствования законной профессиональной деятельности журналистов.

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В Укрэксимбанке, однако, отвергают обвинения в нарушении законодательства и, в свою очередь, обвинил журналистов в провокации и попытке завладеть банковской тайной. По мнению представителей финансового учреждения, в действиях журналистов содержались признаки и противоправного завладения банковской тайной, и нарушение "Кодекса этики украинского журналиста" в части использования незаконных методов получения информации.

Как сообщает портал LIGA.net со ссылкой на собственные источники в руководстве Укрэксимбанка, во время интервью журналисты якобы начали задавать вопросы, которые отличались от заранее утвержденной темы интервью. И касались деятельности одного из клиентов банка, который каким-то образом сотрудничает с террористическими организациями "ДНР/ЛНР".

"Банк не может комментировать деятельность клиентов, журналистам предложили направить новый запрос, а Мецгер согласился объяснить ситуацию "offrec", не под запись" – говорит собеседник.

По его словам, через какое-то время сотрудники банка заподозрили, что журналисты не выключили камеру и запись продолжается. После этого и начался конфликт.

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Инцидент вызвал бурю возмущения в украинском сегменте Facebook.

"Был когда-то один парниша из Белой Церкви, Вадиком зовут, неудачно помахал руками. И теперь политических быков даже за границей зовут Titushka. Хотя фонетически слово не очень подходящее. А Metsger будто создано для ругани. Поц, шлемазл и Мецгер.П. С. блин, оно ведь и вправду что-то значит, да? [это слово в переводе с немецкого означает "мясник" - Главред], - написал известный журналист-расследователь Денис Бигус.

"Обнародование записей нападения на журналистов программы "Схемы" показало всю шокирующую правду об этой ситуации. Наблюдательный совет Укрэксимбанка, где работает большинство независимых членов, должен срочно собраться и принять единственное возможное решение. А это - устранение руководителя банка на время следствия, которое тоже должно пройти в максимально сжатые сроки и закончиться наказанием виновных в нападении на журналистов и защитой свободы слова как одного из завоеваний Украины в борьбе за демократию", - не остался в стороне экс-депутат и журналист / блогер Сергей Лещенко.

"Уверен, что это, увы, не последний такой случай и публичное унижение, обиды, агрессия по отношению к работе журналиста (именно работы журналиста, а не журналиста) со стороны высшего руководства государства стимулирует различные проявления нетерпимости эффективнее действие законов, нарушение которых должно было бы стимулировать страх перед ответственностью за такие проявления", - написал журналист Михаил Ткач.