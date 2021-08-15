Полиция вручила подозрения напавшим на журналиста на Банковой

Александра Кужельного избили во время работы / Скриншот

Полицейские сообщили двум львовянам о подозрении в нападении и избиении журналиста издания "Буквы" Александра Кужельного во время акции Нацкорпуса на улице Банковой в Киеве, которая прошла 14 августа.

Об этом сообщили в главке полиции Киева и отметили, что нападавшими оказались львовяне, 2001 и 2004 годов рождения. Они также были участниками акции. Известно, что полицейские обратились в суд с ходатайствами для избрания злоумышленникам меры пресечения. Если их вина будет доказана, то они могут получить до 5 лет лишения свободы.

Кроме того, правоохранители отметили, что извинения за совершение преступления, которые нападавшие выразили ранее, не освобождает правонарушителей от ответственности.

"В рамках начатого уголовного производства по ч.2 ст.345-1 (угроза или насилие в отношении журналиста) УК Украины следователи под процессуальным руководством Печерской окружной прокуратуры сообщили фигурантам о подозрении в совершении преступления", - указано в сообщении.

Напомним, 14 августа в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями. В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв. Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом. В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.