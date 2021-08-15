В Нацкорпусе рассказали о наказании для избивших журналиста радикалов

Радикалы, избившие журналиста / Скриншот

Двое участников акции протеста в центре Киева, которые прямо посреди улицы жестоко избили журналиста издания Буквы Александра Кужельного, публично извинились перед ним.

В Telegram-канале Национального корпуса говорится о том, что нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения пострадавшему.

"Стало известно, что во время сегодняшней акции произошел инцидент с нападением на журналиста издания Буквы Александра Кужельного. В данный момент нападавшие уже понесли наказание и принесли извинения Александру", - говорится в сообщении.

Отметим, что в Сети уже опубликовано видео с извинениями радикалов. Нападавшими оказались двое молодых людей 18 и 19 лет. Они извиняются перед корреспондентом в присутствии Андрея Билецкого, и объясняют, что их неправильно проинформировали.

"Хочу извиниться за данную ситуацию и свои действия... Нам просто сказали ложную информацию о том, что ты делал плохие дела по отношению к нашим людям... Поэтому я искренне извиняюсь за это. Если сможешь простить, то простишь. Если не сможешь простить - это твое право", - пояснил один из нападавших.

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По словам нападавших, они не являются членами Нацкорпуса и Азова.

Сам Кужельный пояснил, что бить его начали уже после того, как он показал удостоверение журналиста.

Андрей Билецкий и Александр Кужельный / t.me/nationalcorps

Напомним, 14 августа в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв. Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом. В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.

Позже в Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.