Нацкорпус забросал дымовыми шашками дом Зеленского и объявил требование

Дымовые шашки полетели в дом, в котором жил президент Зеленский / скриншот

В субботу, 14 августа, Нацкорпус забросал дымовыми шашками территорию дома в Мариинском парке в Киеве, где находится квартира президента Владимира Зеленского. Впрочем, в ней он давно не живет. После этого акция Нацкорпуса закончилась.

Перед протестующими выступил глава Киевской ячейки Сергей Тамарин, передает Страна. По его словам, это была предупредительная акция.

"Мы требуем от власти публично отказаться от договоренностей, которые предают национальные интересы нашего государства, от имплементации Формулы Штайнмайера", - заявил Тамарин.

Как сообщал Главред, сегодня в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

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В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв. Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом. В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.

Позже в Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева, передает Интерфакс-Украина.

При этом источник в правоохранительных органах сказал агентству, что в настоящее время задержанных нет.