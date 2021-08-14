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После акции на Банковой жестоко избили журналиста: пострадал корреспондент издания "Буквы"

14 августа 2021, 20:08

У журналиста требовали удалить все отснятые материалы.

Александра Кужельного избивали ногами / Скриншот

В субботу, 14 августа, в Киеве после акции "Накорпуса" на Банковой, которая перешла в драку с правоохранителями, был избит журналист издания "Буквы" Александр Кужельный.

Как сообщает издание "Буквы", к журналисту еще во время акции подошел мужчина в балаклаве и "рекомендовал" покинуть место событий.

После окончания протеста ультраправых, когда корреспондент уже уходил с места событий, его догнали неизвестные и начали требовать удалить все заснятое. Журналист аргументировал это профессиональными обязанностями и предоставил удостоверение.

"Но они не отстали, начали говорить, что я "левак". Я предложил им подойти к Андрею Белецкому - лидеру "Нацкорпуса". Он подтвердит, что я журналист. Они не были согласны никуда идти. Один начал меня бить по ноге, другой куда-то в голову, и я упал", - рассказал Кужельный.

Драка прекратилась после того, как к месту подошли другие журналисты и вызвали "скорую".

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Также известно, что после инцидента к Кужельному подошел Белецкий и пообещал найти тех, кто совершил нападение.

Между тем, издание "Страна" пишет, что по факту избиения журналиста будет открыто уголовное производство.

"Будет дело по ст. 171. Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов. Наказывается штрафом или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до трех лет", - рассказал источник "Стране".

Протесты под ОПУ

14 августа в Киеве произошли столкновения между националистами и правоохранителями.

В ходе запланированной акции на улице Банковой, возле Офиса президента, Нацкорпус отказался выполнять требование по досмотру при проходе к ОП и пошел на прорыв. Митингующие бросали в полицейских шины и шашки, а также заливали правоохранителей газом. В ответ полицейские были вынуждены применить спецсредства.

Позже в Нацполиции сообщили, что открыто уголовное производство за умышленное нанесение телесных повреждений сотрудникам правоохранительных органов в ходе акции протеста в центре Киева.

новости Киева избиение журналистов
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