Главу департамента Нацполиции уволили после нарушения сыном карантина

Иван Наумов уволен из МВД / Фото: скриншот из видео

С должности начальника Департамента управления имуществом Нацполиции уволен Иван Наумов после публикации журналистского расследования о работе клуба его сына Николая во время карантина выходного дня.

"Начальник Департамента управления имуществом НПУ полковник полиции Иван Наумов с сегодняшнего дня освобожден от занимаемой должности", – цитирует Украинская правда замдиректора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало.

Уточняется, что в связи с инцидентом Нацполиция проводит служебную проверку по обнародованным фактам.

Ранее информацию о работе клуба NAVY, который принадлежит сыну Наумова, сообщили журналисты Bihus.Info. Они вызвали полицию, когда зафиксировали на камеру, что только за час заведение посетили 20 человек. Патрульные прибыли через 15 минут, но посетители из клуба не вышли.

Затем на парковке, где стоял автомобиль журналистов, выключили свет, а неизвестные с угрозами потребовали от них покинуть территорию. Патрульные позже заявили расследователям, что их не пустили на территорию клуба, а администрация уверяла, что заведение работает навынос. После этого полиция уехала.

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