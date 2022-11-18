"Годы уже не те": Зеленский дерзко уколол Путина

Президент Украины назвал себя достаточно спокойным человеком и терпеливым.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российскому президенту Владимиру Путину нужно думать о том, как справиться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те.
Говоря о психологическом давлении, президент Украины назвал себя достаточно спокойным человеком.
"Для меня это не давление. Я спокоен человек. Достаточно. Ну, не каждый день, мое окружение и команда знают. Бывают разные моменты, скажу вам откровенно", - заявил президент.
Украинцам пришлось пережить многие вызовы и сейчас идет борьба за независимость, говорит Зеленский.
"Мы украинцы пережили много разных вызовов, и им уже не десятки, а сотни лет. И мы боремся за независимость. Поэтому пусть думает Российская Федерация и их лидер, как ему справиться с психологическим давлением и просто с давлением, потому что уже годы не те" , - добавил Зеленский.
Переговоры между Украиной и РФ
Президент Владимир Зеленский 4 октября решил официально поставить точку в политических переговорах между Киевом и Москвой. Он внедрил решение СНБО, которое предусматривает, что Украина с Путиным ни о чем не будет разговаривать. Указ главы украинского государства вступил в силу со дня его опубликования.
Как отметил украинский гарант, фейковые референдумы, которые Россия провела на временно захваченных территориях Украины, стали последней каплей для украинской власти и окончательно перечеркнули возможность диалога со страной-агрессором.
В то же время глава украинского государства подчеркнул, что говорить о диалоге с Россией можно, если она уйдет из Украины и признает, что совершила "ужасную ошибку".
Западный портал Politico отмечает, что Белый дом во главе с президентом Байденом подтолкнул президента Украины Владимира Зеленского к смягчению позиции по поводу того, что мирные переговоры между Россией и Украиной не могут начаться, пока диктатор Путин у власти.
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