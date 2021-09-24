"Голову склонила - Оксана, не умирай": под Житомиром отравилась насмерть семья певца с "Голоса страны"

Под Житомиром отравилась насмерть семья певца с "Голоса страны" / ua.depositphotos.com

В Коростене Житомирской области внезапно скончалась целая семья – пожилая женщина и ее взрослые дочери. Как сообщает ТСН, умершие были ближайшими родственниками певца и участника талант-шоу на канале 1+1 Голос страны Богдана Мухи.

Мама Богдана — 48-летняя Оксана, умерла в доме пожилого мужчины, за которым ухаживала. Он говорит, когда женщина пришла к нему помочь по хозяйству, уже жаловалась на самочувствие. Но просила скорую не вызывать, надеялась, что пройдет. Но через несколько часов умерла у него на руках.

"Голову склонила вниз, я говорю: "Оксана, не умирай", — говорит очевидец смерти женщины Станислав Котвицкий.

Бабушка и тетка певца умерли дома. Следователи склоняются к версии, что убить их могла бледная поганка.

"Я знаю, что моя бабушка, мама и тетя ели грибы, им было плохо. Бабушка с тетей были здесь, мама помогала старенькому дедушке. Ей тоже было плохо весь день", — говорит Муха.

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Мужчина же вызвал скорую, но медики лишь констатировали смерть.

Во время осмотра помещения правоохранители нашли посуду с грибами и какую-то выпивку. Предполагают, женщины могли отравиться бледной поганкой. Хотя отравления некачественным алкоголем тоже не исключают.

"На экспертизу направлено остатки продуктов, которые вероятно употребляли эти люди. Это остатки грибов и жидкость с запахом алкоголя в пластиковых бутылках", — говорит пресс-секретарь Коростецкого районного управления полиции Диана Бобровник.

Соседи говорят, что женщины сами не ходили за грибами и их угостил приятель. Но после трагического инцидента он исчез и не появлялся.

Читайте такжеНа Львовщине шесть человек отравились грибами, пять — в реанимации

Напомним, ранее во Львовской областной клинической больнице умерли два человека, которых госпитализировали из-за отравления бледной поганкой.

Скончались 59-летний мужчина из Радеховского района и 73-летняя женщина из Жидачовского.

"Они были крайне тяжелые. И сегодня ночью, несмотря на всю проводимую терапию, умерли", — сказала зам главврача.