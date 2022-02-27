Гонят оккупантов взашей: в Харькове пенсионер надавал тумаков автоматчику РФ

В Украине не рады российским оккупантам / Reuters

В Харькове безоружные местные жители дают отпор российским оккупантам, которые пытаются захватить город.

В Сети опубликовали видео, как смелый пенсионер взашей погнал вооруженного российского оккупанта.

При этом мужчина не побоялся направленного на него российского оружия и надавал незваному гостю тумаков.

Российский оккупант был явно не готов к такому "горячему приему" и в страхе принялся палить из автомата под ноги украинцу.

Судя по комментариям очевидцев, смелым пенсионером оказался местный сторож.

Напомним, в Сумской области местные жители встретили колонну оккупационных российских войск "коктейлями Молотова". В какой-то момент бензовоз РФ подвергся огненной атаке. Произошла яркая вспышка. Этот эпизод вызвал восторженные комментарии местных жителей.