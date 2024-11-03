Google 'слил' данные о размещении военных систем ВСУ: в СНБО отреагировали

Россияне уже "разгоняют" спутниковые снимки компании Google на которых показано расположение украинских военных систем, отметили в СНБОУ.

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В Google "слили" размещение военных систем ВСУ / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео "Радио Свобода", скриншот

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Google выложил обновленные снимки на которых показано размещение украинских военных систем

В компании не могут исправить проблему из-за выходного

Компания Google выложила обновленные спутниковые снимки на которых показано размещение украинских военных систем. Об этом в своем Telegram сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации о СНБОУ Андрей Коваленко.

"Представьте ситуацию. Гугл выкладывает на картах обновленные снимки, на которых жжет размещение наших военных систем (не буду уточнять)", - отметил он.

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Коваленко добавил, что Украина официально обратилась к компании Google, чтобы они быстро исправили данный инцидент и скрыли на карте украинские военные объекты.

"Но у них выходные. Не до этого. Россияне уже активно разгоняют эти снимки. Что не так с этим миром?", - резюмировал руководитель ЦПИ при СНБОУ.

Он впоследствии сообщил, что после публичной реакции представители Google связались с ним, заявив, что уже работают над устранением проблемы с показом изображений мест расположения наших военных систем.

"В дальнейшем также проговорим, как решать любые проблемы оперативно", - сказал Андрей Коваленко.

Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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