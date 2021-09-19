Грозит ли Украине тотальная засуха: эксперт оценил риски

Тотальная засуха Украине не грозит/ ua.depositphotos.com

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида оценил риск тотальной засухи в Украине, когда на Юге страны вода закончится, а реки высохнут.

Кульбида назвал такой сценарий преувеличением, передает РБК-Украина.

"Днепр же не высохнет. Как может высохнуть Дунай, как может высохнуть Днестр?", - отметил эксперт.

По его словам, малые реки, особенно в летний период, действительно могут иметь очень мало воды, а уровни, которые фиксируются, могут достигать даже исторического снижения.

"Но это касается не только Юга, это касается и Востока Украины, и средних притоков Днепра: левобережных, частично даже правобережных. Например, река Рось уже два года подряд очень мало воды имеет, а вот в последнее время там существенно увеличилась водность", - отметил Кульбида.

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"То есть ситуация в разных регионах разная, но говорить о том, что просто не станет воды – это неправильно", - резюмировал директор Укргидрометцентра.

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Как сообщал Главред, ученый Евгений Дикий считает, что часть Украины за пару десятков лет превратится в пустыню, а наши плодородные черноземы буквально унесет ветром. По его словам, климат меняется как никогда быстро. Воды в почве становится все меньше, а выветривание усиливается.