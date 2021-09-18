Украина через 20 лет может потерять свои черноземы, а Юг страны превратится в пустыню - ученый

Олешковские пески могут масштабироваться на весь Юг Украины / ua.depositphotos.com

Через 20 лет Украина может потерять свои плодородные черноземы, а южные области страны могут полностью превратиться в пустыню вроде Олешковских песков на Херсонщине. Такой прогноз озвучил украинский ученый, директор Национального антарктического научного центра (НАНЦ) Евгений Дикий.

По его словам, сейчас климат меняется как никогда быстро. Воды в почве становится все меньше, а выветривание усиливается, поэтому чернозем буквально уносит.

"Сухой грунт подвергается значительно более сильной, чем раньше, ветровой нагрузке... Сейчас наши черноземы поднимаются ветрами и уносятся. Скорость этого процесса такова, что мы их реально можем потерять через 20 лет", – сказал Дикий в эфире телеканала Украина 24.

Ученый добавил, что знаменитые Олешковские пески образовались именно таким образом, а способствовало этому неправильное распахивание почвы.

"Мы сейчас стоим перед угрозой и, собственно, перспективой масштабирования Олешковских песков на весь юг Украины", – предупредил Дикий.

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Директор Национального антарктического научного центра заявил, что с проблемой опустынивания надо бороться уже сейчас. По его словам, поднятие уровня мирового океана, который способен подтопить Украину, возможно только в далекой перспективе и не повлияет на насущную проблему.

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Справка. Олешковскими песками называют песчаный массив, который находится в Украине и простирается на 158 км от берегов Черного моря на западе до города Каховка Херсонской области на востоке, пишет Вікіпедія.

По данным энциклопедии, этот песчаный массив является одним из крупнейших в сухостепной части Европы.

Как сообщал Главред, ученые считают, что климат в Украине изменился, вскоре выращивать экзотические фрукты, вроде арбузов или бананов, можно будет в Киеве, а Херсон может вообще превратиться в пустыню.

Директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида заявил, что из-за удачного географического расположения Украине не грозят всевозможные опасные природные явления, которые наблюдаются в Европе или в Америке.