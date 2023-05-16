Группа KAZKA с намеком обратилась к Путину под стенами суда в Гааге

Одним из городов, где у группы KAZKA был запланирован концерт, стала Гаага. Артисты группы решили посетить Международный суд ООН. Ведь именно это учреждение сейчас рассматривает иск Украины против страны-агрессора России.
Музыканты во главе с Александрой Зарицкой сделали фото с украинским флагом на фоне здания суда и с плакатом в руках, которое опубликовали на странице в Instagram.
Музыканты призвали российского диктатора поскорее посетить Гаагу.
"Кому занять место в первом ряду?",- подписали музыканты пост в соцсети.
В комментариях возник настоящий ажиотаж. Известные звезды и рядовые подписчики комментировали и реагировали на фотографию.
Евровидение 2023
Напомним, что Джамала со сцены Евровидения прокричала "Слава Украине". Джамала всегда отличается сильной проукраинской позицией, которую она не устает демонстрировать.
Верка Сердючка устроила пожар и потеряла туфли на сцене. Поклонники Евровидения обожают Сердючку и огненно встретили любимицу.
Принцесса Кейт Миддлтон сыграла на рояле в финале Евровидения. Принцесса аккомпанировала украинской группе "Kalush Orchestra". Поклонники Евровидения были удивлены появлением принцессы Уэльской.
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