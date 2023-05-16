Группа KAZKA с намеком обратилась к Путину под стенами суда в Гааге

Известная украинская группа KAZKA побывала в Нидерландах и обратилась к российскому диктатору.

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Группа KAZKA обратилась к Путину / коллаж Главред: фото: kazka.band, скриншот: news_kremlin

Одним из городов, где у группы KAZKA был запланирован концерт, стала Гаага. Артисты группы решили посетить Международный суд ООН. Ведь именно это учреждение сейчас рассматривает иск Украины против страны-агрессора России.

Музыканты во главе с Александрой Зарицкой сделали фото с украинским флагом на фоне здания суда и с плакатом в руках, которое опубликовали на странице в Instagram.

Музыканты призвали российского диктатора поскорее посетить Гаагу.

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KAZKA в Гааге обратилась к Путину / фото: kazka.band

"Кому занять место в первом ряду?",- подписали музыканты пост в соцсети.

В комментариях возник настоящий ажиотаж. Известные звезды и рядовые подписчики комментировали и реагировали на фотографию.

Реакция соцсетей на обращение к Путину / скриншот: Instagram

В соцсети активно реагируют на сообщение KAZKA / скриншот: Instagram

Евровидение 2023

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