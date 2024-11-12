Группировка РФ в 2 областях под угрозой: новые детали удара по арсеналу РФ

Поражение арсенала РФ в Брянской области существенно ограничит возможности российских войск и истощает врага, отмечает военный эксперт.

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Новые детали удара ВСУ по арсеналу в Брянской области / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Вкратце:

Арсенал в Брянской области РФ был "заточен" на обеспечение войск в Курской и Белгородской областях

Такие удары истощают способность врага применять тактику "огневого вала"

Атака на бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны РФ в Брянской области направлена на ослабление возможностей российских артиллерийских подразделений, особенно действующих в Курской и Белгородской областях. Об этом сообщил военный эксперт Владислав Селезнев в эфире телеканала FREEДОМ.

Как отметил Селезнев, разрушенный арсенал в Брянской области был бывшим арсеналом Главного ракетно-артиллерийского управления российских вооруженных сил.

видео дня

Он отмечает, что этот арсенал был "заточен" на обеспечении российских войск, которые оперируют на разных направлениях фронта.

"И если мы говорим именно о брянском арсенале, то, безусловно, он вместе с другими арсеналами, которые расположены на территории Брянска, Курска, а также Тверской области, обеспечивал все текущие потребности российских артиллеристов, действующих прежде всего на территории Белгородской и Курской областей. Причем с акцентом именно на Курской области, ведь именно там сейчас противник сосредоточил группировку войск около 50 тыс. и пытается проводить масштабные контрнаступательные мероприятия", - отметил Селезнев.

Он подчеркнул, что каждый уничтоженный склад боеприпасов в России - это позитивное событие, поскольку Украина таким образом истощает врага, который активно применяет на фронте тактику "огневого вала".

Селезнев отмечает, что украинские Силы обороны существенно ограничивают возможности российских артиллеристов. Это имеет большое значение, ведь интенсивность боевых действий в значительной степени поддерживается россиянами благодаря артиллерии и минометам.

"Разумеется, еще активно используют корректируемые авиабомбы, то есть авиационные компоненты. Но по артиллерийской составляющей, уничтожение такого достаточно большого склада - это, безусловно, успех", - констатировал эксперт.

Кто такой Владислав Селезнев Владислав Селезнев - украинский военный эксперт, журналист. Полковник Вооруженных сил Украины. До оккупации Крыма страной-агрессором Россией работал начальником крымского медиа-центра Министерства обороны Украины. Когда Крымский полуостров захватили российские оккупанты, остался верен украинской присяге и переехал в Киев. После начала АТО на Донбассе в 2014 году был назначен руководителем пресс-центра оперативного штаба Антитеррористической операции на востоке Украины. В период с ноября 2014 по 2017 год - начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины. В конце 2017 года уволился из ВСУ в связи с завершением контракта.

Удар по арсеналам РФ - последние новости по теме

Напомним, как ранее сообщалГлавред, 10 ноября Силы обороны совершили атаку на склады боеприпасов в Брянской области РФ. Как отметили в Генштабе, в ночь на 10 ноября Силы беспилотных систем вместе с другими подразделениями нанесли удар по складам боеприпасов 1060-го центра материально-технического обеспечения (бывший 120-й арсенал Главного ракетно-артиллерийского управления) в Брянской области.

Ранее, в ночь на 9 октября, в Брянской области прогремели взрывы. По словам губернатора Александра Богомаза, регион подвергся атаке ударных беспилотников. Противовоздушная оборона якобы уничтожила 12 дронов, однако в Сети появились видео с места попаданий. Отмечается, что дроны подожгли 67-й арсенал ГРАУ, что привело к детонации боеприпасов.

Аналитики Defence Express сообщили, что 18 сентября Украина успешно осуществила атаку беспилотниками на один из крупнейших российских складов боеприпасов вблизи города Торопец в Тверской области. Это событие может стать одной из самых масштабных атак на арсеналы противника в истории.

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