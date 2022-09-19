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Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали наемника Вагнера – ветерана Чеченской войны

19 сентября 2022, 11:41

Ильмир Давлетбаев принимал участие во второй российско-чеченской войне.

Давлетбаев
Ильмир Давлетбаев уничтожен в Украине / @666_mancer

Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили наемника российской ЧВК Вагнера 34-летнего Ильмира Давлетбаева.

Российский оккупант из Башкирии ранее также воевал в Чечне. Об этом идет речь в сообщении украинского блогера Necro Mancer в Twitter.

"Наемник ЧВК "Вагнер" Ильмир Давлетбаев 1988 г.р. из башкирской деревни Карышкино денацифицировался так "доблестно", что даже на "мужика" ему не расщедрились", – говорится в посте.

Как уточнили росСМИ, наемник был уроженцем деревни Карышкино Баймакского района Республики Башкортостан.

В 2006-2008 годах он проходил службу в армии РФ. Кроме того, принимал участие во второй российско-чеченской войне.

Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.

Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.

Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.

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Башкирия ЧВК Вагнера война России и Украины
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