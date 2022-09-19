Груз 200 для Башкирии: ВСУ ликвидировали наемника Вагнера – ветерана Чеченской войны

Ильмир Давлетбаев принимал участие во второй российско-чеченской войне.
Бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили наемника российской ЧВК Вагнера 34-летнего Ильмира Давлетбаева.
Российский оккупант из Башкирии ранее также воевал в Чечне. Об этом идет речь в сообщении украинского блогера Necro Mancer в Twitter.
"Наемник ЧВК "Вагнер" Ильмир Давлетбаев 1988 г.р. из башкирской деревни Карышкино денацифицировался так "доблестно", что даже на "мужика" ему не расщедрились", – говорится в посте.
Как уточнили росСМИ, наемник был уроженцем деревни Карышкино Баймакского района Республики Башкортостан.
В 2006-2008 годах он проходил службу в армии РФ. Кроме того, принимал участие во второй российско-чеченской войне.
Ранее бойцы Вооруженных сил Украины уничтожили военного летчика оккупантов РФ Даниила Долбика.
Он был уроженцем Ростовской области. Его самолет Су-25 сбили защитники Украины.
Напомним, ранее сообщалось о том, что в Донецкой области неподалеку от Славянска защитники Украины ликвидировали группу российских оккупантов.
Украинские защитники под Славянском уничтожили группу солдат 18-й пулеметно-артиллерийской дивизии ВС РФ.
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