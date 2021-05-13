"Халк подрался с дементорами": мужчина полностью разгромил купе в поезде на Трускавец

Об инциденте сообщили в полицию, после чего мужчину задержали. А вагон с поврежденным купе отправили на ремонт - как говорят в Укрзализныце.
В поезде сообщением Киев - Трускавец задержали пассажира, который устроил полный погром в одном из вагонных купе. Об инциденте на своей странице в социальной сети Facebook сообщил руководитель по коммуникациям и маркетингу пассажирского направления Укрзализныци Александр Шевченко.
По его словам, пассажир разбил стол, повредил постель, выбил окно и оставил после себя грязь и мусор.
"Такое впечатление, что это Халк ездил на минеральные воды и дорогой сцепился с дементорами. Но нет. В таком виде оставил после себя вагон пассажир поезда 49 Киев – Трускавец, и это изрядно огорчает команду, которая ежедневно прилагает значительные усилия для тщательной подготовки сотен вагонов к летнему сезону", — отметил он.
Об инциденте сообщили в полицию, после чего мужчину задержали. А вагон с поврежденным купе отправили на ремонт.
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Напомним, ранее сообщалось:
- Журналист и правозащитник Йоханнес Андерсен отправлялся на поезде Укрзализныци по маршруту Киев-Измаил.
- Иностранцу не понравилось, что вагон в котором он ехал – грязный, поэтому во время одной из остановок он вышел на перрон и попытался шваброй помыть окно поезда.
- Правда, по его словам, швабра с такой грязью не справлялась.
- В поезде Киев-Николаев пассажирам крыша плацкартного вагона была настолько дырявой, что во время дождя пассажирам пришлось держать возле себя ведра во время дождя ‒ в них капала вода.