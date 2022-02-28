Харьков держит оборону - отразили все попытки наступления, у врага большие потери

В Харьковской области за минувшую ночь защитники смогли отразить все попытки наступления российских войск, уничтожено много вражеской техники, Харьков – под контролем Украины.

По словам главы Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов в эфире телеканала "Рада", всю ночь наши вооруженные силы отражали попытки наступления русских войск.

"Уничтожали колонны (вражеской техники – ред.) уже на подходах к позициям, но еще до того, как они смогли развернуться и нанести залповые артиллерийские обстрелы города. Мы держим город полностью под своим контролем", - сказал он.

Также отмечается, что вся бронированная техника врага была уничтожена. Более 20 диверсантов были заблокированы в помещении школы и были уничтожены полностью".

Глава областной ВГА рассказал, что был случай, когда одному украинскому солдату сдались в плен 7 российских военных.

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"На допросах они объясняли, что они 3 дня не ели, спят в земляных окопах и не понимают, что они делают на украинской земле. Им всем сообщили, что у них учения, а после этого им отдали приказ наступать на территорию Украины. Они подтверждают, что многие солдаты отказываются идти убивать", - сказал Синегубов.

Председатель облВГА подчеркнул, что украинская армия пополняется людьми, защитники получают новое оснащение и вооружение, также помогает бизнес – в частности, отдает авто, чтобы помогать нашим военным, будут разворачиваться несколько логистических центров, чтобы распределять продукты.

Также он добавил, что в регионе есть большое количество диверсионных групп и есть риски их наступления, также есть погибшие среди маленьких детей, поэтому в области решили продлить время комендантского часа. Он будет действовать с 15:00 до 6:00 1 марта.

Напомним, бойцы ВСУ в Харькове уничтожили более 20 диверсантов, которых заблокировали в одной из местных школ.

Также ранее сообщалось о том, что в Харькове безоружные местные жители дают отпор российским оккупантам, которые пытаются захватить город.

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