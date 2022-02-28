В Харькове ВСУ уничтожили в школе 20 русских диверсантов / Reuters

Бойцы ВСУ в Харькове уничтожили более 20 диверсантов, которых заблокировали в одной из местных школ. Об этом рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в комментарии "Суспільне. Харків".

Также в сети сообщают, что у оккупантов, которые сгорели в школе, в личных вещах нашли чеки из местного супермаркета.

"Покупки они совершали 23 февраля. Это очередное доказательство того, что эти мерзавцы прекрасно знали куда и для чего отправляются", ‒ говорят местные жители.

Синегубов отдельно подчеркнул, что с 28 февраля комендантский час в Харькове будет действовать с 15:00 до 06:00. Именно поэтому местным жителям не рекомендуется выходить из домов в это время ‒ кроме случаев, когда им нужно проследовать в ближайшее укрытие.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Харькове безоружные местные жители дают отпор российским оккупантам, которые пытаются захватить город.

В Сети опубликовали видео, как смелый пенсионер взашей погнал вооруженного российского оккупанта.

При этом мужчина не побоялся направленного на него российского оружия и надавал незваному гостю тумаков.